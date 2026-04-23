Tò mò quầng sáng bao quanh quần đảo Chatham nhìn từ vũ trụ

Ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy một quầng sáng lấp lánh bao quanh quần đảo Chatham. Cảnh tượng này khiến nhiều người tò mò, vì sao lại vậy?

Quầng sáng tuyệt đẹp bao quanh quần đảo Chatham được chụp vào tháng 1/2026. Ảnh: NASA/NOAA.

Mới đây, bức ảnh vệ tinh chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp về một quầng sáng lấp lánh bao quanh quần đảo Chatham ở New Zealand. Theo Livescience, quần đảo Chatham gồm 10 hòn đảo ở Thái Bình Dương, cách Christchurch khoảng 840 km về phía Tây. Hai hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chatham là đảo Chatham và đảo Pitt, có đường kính lần lượt khoảng 58 km và 15 km.

Liên quan đến bức ảnh này, các chuyên gia cho hay quầng sáng lấp lánh bao quanh quần đảo Chatham là do các sinh vật phù du phát sáng dưới nước.

Quần đảo Chatham được bao quanh bởi Chatham Rise - một cao nguyên dưới mặt biển, trải dài tới 1.450 km từ bờ biển phía Đông của đảo South (South Island). Cấu trúc ẩn này hoạt động như một con dốc khổng lồ dẫn dòng nước lạnh, giàu chất dinh dưỡng lên bề mặt đại dương. Vào mùa hè, các dòng hải lưu ấm theo mùa hòa trộn với dòng nước giàu chất dinh dưỡng này, tạo điều kiện hoàn hảo cho tảo phát triển mạnh.

Vòng tròn tảo nở hoa bao quanh quần đảo Chatham là một trong những vòng tròn lớn nhất trong những thập kỷ gần đây. Nó chủ yếu bao gồm tảo coccolithophore - một nhóm sinh vật phù du quang hợp, hay còn gọi là "thực vật phù du", chuyển đổi ánh sáng Mặt trời thành năng lượng và tự bao bọc mình bằng lớp vỏ canxi carbonate (CaCO3) phức tạp.

Hình ảnh vệ tinh được chụp bằng bộ lọc cận hồng ngoại đặc biệt, có thể đã làm nổi bật màu sắc rực rỡ của tảo. Tuy nhiên, Đài quan sát Trái đất của NASA cho hay hiện tượng tảo nở hoa vẫn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường từ không gian.

Thực vật phù du là một phần của chuỗi thức ăn ở đại dương, tương tự như vai trò của thực vật trong môi trường trên cạn. Do đó, quần đảo Chatham là địa điểm đa dạng sinh học biển, nơi sinh sống của nhiều loài động vật, bao gồm chim cánh cụt, hải âu, hải cẩu và sư tử biển, cũng như các quần thể cá tuyết và tôm hùm có giá trị thương mại.

Theo Cục Bảo tồn New Zealand (DOC), ít nhất 25 loài cá voi và cá heo, hay còn gọi là động vật biển có vú, thường đến các hòn đảo ở quần đảo Chatham để kiếm ăn, bao gồm cá voi sát thủ (Orcinus orca), cá nhà táng (Physeter macrocephalus) và cá voi hoa tiêu (Globicephala).

Các đàn cá voi lớn thường bị mất phương hướng ở vùng nước nông và có thể vô tình bơi quá gần bờ, bị mắc kẹt khi thủy triều rút. Điều này thường dẫn tới nhiều cá thể chết nếu không có sự can thiệp của con người.

Quần đảo Chatham từng ghi nhận nhiều vụ cá voi mắc cạn trong vài năm gần đây, bao gồm sự việc xảy ra vào tháng 10/2022 khi gần 500 con cá voi hoa tiêu dạt vào bờ và chết trong khoảng 4 ngày.