Màn “lột xác” ngoạn mục về nhan sắc và thần thái của em gái Trấn Thành

Màn “lột xác” ngoạn mục về nhan sắc và thần thái của em gái Trấn Thành

Ở thời điểm hiện tại, Uyển Ân xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: thon gọn, sắc sảo và mang thần thái của một nữ diễn viên trưởng thành.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Huỳnh Uyển Ân gây ấn tượng mạnh với gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh thoát hơn hẳn trước đây.
Làn da mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn được trang điểm tinh tế giúp em gái Trấn Thành toát lên vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính.
Đặc biệt, thần thái của Uyển Ân chính là điểm khiến khán giả bất ngờ nhất. Không còn vẻ rụt rè, e dè, cô tự tin trước ống kính với ánh nhìn sắc sảo, biểu cảm đa dạng.
Khi dịu dàng, Uyển Ân mang dáng dấp nàng thơ trong những bộ trang phục truyền thống; lúc cá tính, nữ diễn viên lại ghi điểm với phong cách thời trang hiện đại, thậm chí có phần quyến rũ và lạnh lùng.
Sự thay đổi này không chỉ là chuyện trang điểm hay tạo kiểu, mà phản ánh rõ quá trình giảm cân nghiêm túc, chăm sóc hình thể và định hình phong cách cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1999.
Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái út trong gia đình có ba anh chị em, trong đó anh trai là Trấn Thành và chị gái là Huỳnh Mi. Cô bắt đầu bén duyên với diễn xuất từ năm 18 tuổi qua web drama Cô gái đến từ bên kia.
Những ngày đầu, Uyển Ân không tránh khỏi áp lực khi luôn được nhắc đến với danh xưng “em gái Trấn Thành”. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện và chứng minh năng lực bằng chính các vai diễn của mình.
Tên tuổi Huỳnh Uyển Ân thực sự đến gần hơn với công chúng khi cô đảm nhận vai Ngọc Nhi trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ (2023). Vai diễn đời thường, nhiều cảm xúc giúp cô nhận về không ít lời khen cho lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.
Tiếp đó, vai Bình Minh trong phim Mai (2024) tiếp tục là dấu mốc quan trọng, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Uyển Ân trong việc thể hiện nội tâm nhân vật.
Ngoài ra, Uyển Ân còn tham gia nhiều dự án khác như Oppa, phiền quá nha!, Bố Già (bản web drama), Cô dâu hào môn, Bộ Tứ Bảo Thủ và dự án Tết 2026 Nhà mình đi thôi.
