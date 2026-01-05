[INFOGRAPHIC] Nghệ sĩ Tiến Minh đa tài, gây chú ý khi đóng Gia đình trái dấu

Porsche vừa thông báo hơn 173.000 xe sang có nguy cơ gặp lỗi liên quan đến hệ thống camera lùi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát an toàn khi vận hành.
Đoan Trang được đào tạo thanh nhạc bài bản, sở hữu nhiều bản hit. Hiện tại, nữ ca sĩ có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc và con gái.
Thuý Ngân diện váy tone đỏ rực dịp đầu năm mới. Hoà Minzy tích cực quảng bá cho concert sắp diễn ra.
Trong chuyến du lịch 10 ngày ở Nhật Bản, Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An cùng con gái đi ngắm tuyết, lá vàng rơi.
Siêu mẫu Ngọc Nga cùng chồng Tây và các con du lịch Phú Quốc nhân dịp đầu năm mới.
Trong bộ ảnh mới mừng sinh nhật, Thu Thủy nhóm Mây Trắng diện bộ váy đen ôm sát, thiết kế tối giản nhưng tôn dáng gợi cảm.
Hoa hậu Hương Giang có kỳ nghỉ đón năm mới 2026 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ca sĩ Võ Hạ Trâm chăm chạy show dịp nghỉ lễ.
Jun Phạm từng tâm sự rằng anh thương cô chú Chín Cường như chính cha mẹ ruột. Mới đây, anh vui mừng khi cô chú Chín Cường đến thăm nhà.
Mới đây, Ngọc Huyền gây chú ý khi chia sẻ lại tin nhắn của Đình Tú, hé lộ mối quan hệ tình cảm lúc ban đầu của cả hai.
Nhiều năm trước, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng nhóm nhạc H.A.T quay chương trình Giáng sinh cho Đài truyền hình TVB ở Hong Kong (Trung Quốc).
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chuộng váy áo trễ nải, ngắn trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển đầu năm 2026.
Diễn viên Bình Minh cho biết, cả nhà anh kéo nhau đi chơi lễ trước khi hai con chuẩn bị đi học lại sau 2 tuần nghỉ đông.
Tình bạn giữa Hoa hậu Kiều Duy và Miss International Myanmar 2025 – Nana gây chú ý. Mới đây, cả hai khoe bộ ảnh chung.
Trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Ngọc Kayla, gọi bạn gái là "cô bạn".
Diễn viên Thúy Ngân, Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Ý Nhi lựa chọn áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng ngời và thần thái duyên dáng.
Trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mừng sinh nhật, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ.
Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp khi diện váy cưới. NSND Thanh Lam quá trẻ trung ở tuổi U60.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà và phong thái cuốn hút.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ lai Tây và 3 người con.
Vy Oanh ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, tràn đầy sức sống. Hiện tại, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh bên mẹ đồng thời dành những lời chúc đầy tình cảm đến đấng sinh thành.