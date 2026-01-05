Hà Nội

“Em xinh” LAMOON khoe nhan sắc trong trẻo, thần thái cuốn hút

Giải trí

“Em xinh” LAMOON khoe nhan sắc trong trẻo, thần thái cuốn hút

Xuất hiện trong không gian ngập nắng và sắc hoa, LAMOON mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn toát lên khí chất riêng biệt.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh, LAMOON chọn phong cách trang phục nữ tính, gam màu pastel dịu mắt, tôn lên làn da mịn màng và đường nét gương mặt thanh tú. Mái tóc dài được tạo kiểu gọn gàng giúp tổng thể thêm phần tinh khôi.
Điểm khiến người xem ấn tượng trong loạt ảnh mới của LAMOON không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái rất “điện ảnh”: khi thì ánh nhìn mơ màng, khi lại là nụ cười rạng rỡ, tự nhiên.
Ở mỗi khung hình, LAMOON đều cho thấy khả năng làm chủ ống kính – một lợi thế lớn của cô gái trẻ đang hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất.
Không khó để nhận ra sự thay đổi tích cực của LAMOON theo thời gian. Nếu trước đây cô gây thiện cảm bởi vẻ đáng yêu, gần gũi thì hiện tại, nhan sắc đã có phần trưởng thành, sắc nét hơn nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng.
Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng bóng và đôi mắt to tròn giúp LAMOON ghi điểm tuyệt đối.
Nhiều khán giả nhận xét, nữ ca sĩ – diễn viên Gen Z ngày càng xinh đẹp và có “chất riêng”, không bị hòa lẫn giữa dàn nghệ sĩ trẻ đông đảo.
LAMOON, tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003, quê Quảng Nam. Cô được biết đến rộng rãi sau khi lọt Top 6 Vietnam Idol 2023, nơi LAMOON gây ấn tượng mạnh với giọng hát linh hoạt, khả năng biến hóa nhiều thể loại và phong cách trình diễn mang màu sắc riêng.
Sau cuộc thi, cô lần lượt ra mắt các sản phẩm âm nhạc như “Một mình”, “Sao Hiểu Được”, trong đó MV mang đậm cảm hứng anime đã giúp tên tuổi LAMOON đến gần hơn với khán giả trẻ.
Không dừng lại ở âm nhạc, LAMOON còn cho thấy tham vọng nghiêm túc với diễn xuất. Cô là Á khoa ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Út Khờ trong bộ phim điện ảnh “Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối” (2025). Vai diễn này được đánh giá là bước tiến quan trọng, chứng minh khả năng nhập vai và cảm xúc của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003.
Sở hữu ngoại hình sáng, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng năng lực nghệ thuật đa dạng – từ ca hát, sáng tác, rap đến diễn xuất – LAMOON được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong thời gian tới.
Thiên Anh
