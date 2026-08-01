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Xã hội

Bóc gỡ đường dây chuyên cho vay lãi nặng ở Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 830 lượt cho vay, với tổng số tiền giao dịch hơn 82 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hạo Nhiên

Ngày 01/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Để che giấu hoạt động, nhóm này chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc người được giới thiệu, không giao dịch với người lạ. Khi thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua trung gian; trường hợp chuyển khoản thì không được ghi nội dung liên quan đến tiền gốc, tiền lãi nhằm tránh bị phát hiện.

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Nhóm đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp nên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 14/7, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, hai sổ ghi chép hoạt động cho vay, ba điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới hơn 82 tỉ đồng, với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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