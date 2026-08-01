Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của 5 học sinh ở Quảng Trị

Liên quan vụ gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cơ quan chức năng đã hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có con trai Hiệu trưởng nhà trường.

Ngày 01/08, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị. Hội đồng thi quyết định hủy các bài thi của 5 thí sinh do vi phạm quy chế, một trường hợp khác đợi hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Thông tin tố cáo gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, tối 9/7, mạng xã hội lan truyền các đoạn tin nhắn được cho là của một thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tố giám thị hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh.

Ngay sau đó, Tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra, rà soát quy trình coi thi và kết quả tại điểm thi này.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN 1979, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.