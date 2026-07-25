Google mở tính năg cho phéo đăng nhập bằng video selfie

Video selfie mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp bị khóa tài khoản hoặc không thể truy cập vào điện thoại hay máy tính quen dùng.

Người dùng Android giờ đây có thể sử dụng video selfie như một phương thức dự phòng để truy cập Tài khoản Google nếu bị khóa. Chỉ cần quay một đoạn video ngắn với các chuyển động đầu theo hướng dẫn để xác minh danh tính; video này sẽ được mã hóa và bạn hoàn toàn kiểm soát.

Tài khoản Google của bạn lưu trữ rất nhiều thông tin giá trị, từ những bức ảnh kỷ niệm đến email và tài liệu quan trọng. Google nêu trong thông cáo rằng họ luôn muốn đảm bảo thông tin đó được bảo mật, riêng tư và sẵn sàng cho người dùng. Vì vậy, hãng khuyến nghị thiết lập nhiều phương thức đăng nhập.

Video selfie là cách đăng nhập mới được Google đưa vào hệ thống các phương pháp bảo mật xác thực.

Video selfie là phương thức mới giúp bạn truy cập tài khoản, mang lại nhiều lựa chọn hơn nếu bạn bị khóa hoặc không có thiết bị quen thuộc bên mình.

Cách thiết lập video selfie rất đơn giản: Bạn chỉ cần nhìn vào camera thiết bị và thực hiện một vài chuyển động đầu ngắn theo hướng dẫn để ghi lại nhiều góc độ khác nhau.

Nếu sau này gặp khó khăn khi đăng nhập, bạn chỉ cần quay lại một video selfie khác để lấy lại quyền truy cập. Hệ thống sẽ so sánh video mới với video bạn đã thiết lập để xác nhận chính bạn và hỗ trợ đăng nhập lại tài khoản.

Các thao tác cử chỉ gương mặt sẽ được yêu cầu ngẫu nhiên tránh bị lạm dụng bởi deepfake.

Video được ghi lại và lưu trữ an toàn với sự đồng ý của người dùng, và bạn có thể xóa bất cứ lúc nào trong Tài khoản Google. Video chỉ được sử dụng để hỗ trợ đăng nhập, trừ khi bạn chọn chia sẻ cho mục đích khác.

Khi sử dụng selfie để đăng nhập, Google áp dụng nhiều lớp bảo mật nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo như ảnh hoặc video giả (ví dụ: deepfake). Chẳng hạn, hệ thống sẽ so khớp video của bạn với video selfie đã lưu và yêu cầu bạn thực hiện các chuyển động đơn giản để xác minh là video trực tiếp chứ không phải là được quay sẵn.

Cập nhật này tiếp nối nỗ lực không ngừng của Google nhằm cung cấp các lựa chọn đăng nhập an toàn, linh hoạt như khóa bảo mật (passkey) và liên hệ khôi phục. Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và thiết lập video selfie ngay với từ khóa g.co/signin-selfie.