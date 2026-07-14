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Volkswagen ID. Unyx 09 lộ diện - sedan cỡ lớn sử dụng pin CATL

Số hóa - Xe

Volkswagen ID. Unyx 09 lộ diện - sedan cỡ lớn sử dụng pin CATL

Mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.

Hải Nam
Thông tin về Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Đây là mẫu sedan cỡ lớn được phát triển trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Volkswagen và Xpeng.
Thông tin về Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Đây là mẫu sedan cỡ lớn được phát triển trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Volkswagen và Xpeng.
Đồng thời, Volkswagen ID. Unyx 09 là mẫu xe thứ hai do hai thương hiệu cùng nhau phát triển. Xe dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026. Được định hướng là mẫu coupe 4 cửa hiệu suất cao với thân xe rộng, ID. Unyx 09 nhắm đến phân khúc ôtô điện cao cấp.
Đồng thời, Volkswagen ID. Unyx 09 là mẫu xe thứ hai do hai thương hiệu cùng nhau phát triển. Xe dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026. Được định hướng là mẫu coupe 4 cửa hiệu suất cao với thân xe rộng, ID. Unyx 09 nhắm đến phân khúc ôtô điện cao cấp.
Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509 mm hoặc 1.526 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Kích thước này tạo không gian lớn dưới sàn xe để bố trí pin.
Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509 mm hoặc 1.526 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Kích thước này tạo không gian lớn dưới sàn xe để bố trí pin.
Không chỉ có kích thước lớn, Volkswagen ID. Unyx 09 còn mang phong cách thiết kế fastback mượt mà với phần đầu xe thể thao, hốc bánh sau mở rộng và mâm hợp kim 21 inch khỏe khoắn. Bộ mâm này đi kèm cùm phanh Brembo nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của mẫu xe điện có trọng lượng không tải ít nhất 2.207 kg.
Không chỉ có kích thước lớn, Volkswagen ID. Unyx 09 còn mang phong cách thiết kế fastback mượt mà với phần đầu xe thể thao, hốc bánh sau mở rộng và mâm hợp kim 21 inch khỏe khoắn. Bộ mâm này đi kèm cùm phanh Brembo nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của mẫu xe điện có trọng lượng không tải ít nhất 2.207 kg.
Một trong những điểm nhấn của mẫu xe này là hệ thống chiếu sáng tiên tiến, bao gồm đèn pha ma trận độ phân giải cao sử dụng công nghệ Digital Light Processing (DLP). Hệ thống này kết hợp với cụm đèn LED tương tác được khắc bằng laser, có khả năng trình chiếu các vạch dẫn hướng thích ứng và hiển thị chiều rộng thân xe trực tiếp lên mặt đường.
Một trong những điểm nhấn của mẫu xe này là hệ thống chiếu sáng tiên tiến, bao gồm đèn pha ma trận độ phân giải cao sử dụng công nghệ Digital Light Processing (DLP). Hệ thống này kết hợp với cụm đèn LED tương tác được khắc bằng laser, có khả năng trình chiếu các vạch dẫn hướng thích ứng và hiển thị chiều rộng thân xe trực tiếp lên mặt đường.
Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen cung cấp 2 cấu hình là dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện và dẫn động 4 bánh với 2 mô-tơ điện. Phiên bản RWD sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất tối đa 230 kW (308 mã lực).
Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen cung cấp 2 cấu hình là dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện và dẫn động 4 bánh với 2 mô-tơ điện. Phiên bản RWD sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất tối đa 230 kW (308 mã lực).
Trong khi đó, phiên bản AWD được bổ sung mô-tơ điện phía trước có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực). Tổng công suất của hệ thống đạt 370 kW (496 mã lực). Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) nhưng chưa rõ dung lượng.
Trong khi đó, phiên bản AWD được bổ sung mô-tơ điện phía trước có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực). Tổng công suất của hệ thống đạt 370 kW (496 mã lực). Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) nhưng chưa rõ dung lượng.
Theo hồ sơ đăng kiểm, phiên bản AWD có tốc độ tối đa 200 km/h dù sở hữu trọng lượng không tải lên tới 2.307 kg. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ lắp đặt thiết bị thu phí điện tử ETC từ nhà máy và có tổng trọng lượng tối đa cho phép đạt 2.760 kg.
Theo hồ sơ đăng kiểm, phiên bản AWD có tốc độ tối đa 200 km/h dù sở hữu trọng lượng không tải lên tới 2.307 kg. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ lắp đặt thiết bị thu phí điện tử ETC từ nhà máy và có tổng trọng lượng tối đa cho phép đạt 2.760 kg.
ID. Unyx 09 được giới thiệu sau khi Volkswagen lần lượt ra mắt ID. Unyx 07 và ID. Unyx 08 tại Trung Quốc. Trước đó, ID. Unyx 07 được bán với giá khởi điểm từ 110.204 Nhân dân tệ (khoảng 386 triệu đồng) trong khi ID. Unyx 08 có giá từ 226.530 Nhân dân tệ (793 triệu đồng).
ID. Unyx 09 được giới thiệu sau khi Volkswagen lần lượt ra mắt ID. Unyx 07 và ID. Unyx 08 tại Trung Quốc. Trước đó, ID. Unyx 07 được bán với giá khởi điểm từ 110.204 Nhân dân tệ (khoảng 386 triệu đồng) trong khi ID. Unyx 08 có giá từ 226.530 Nhân dân tệ (793 triệu đồng).
Sự xuất hiện của mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới cho thấy liên doanh giữa Volkswagen và Xpeng đang mở rộng từ các mẫu SUV sang phân khúc xe điện hiệu suất cao.
Sự xuất hiện của mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 2027 mới cho thấy liên doanh giữa Volkswagen và Xpeng đang mở rộng từ các mẫu SUV sang phân khúc xe điện hiệu suất cao.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09.
Hải Nam
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