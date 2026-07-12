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[GALLERY] Honda dừng nhận cọc City e RS Hatchback 2026 vì xe quá hot

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda dừng nhận cọc City e RS Hatchback 2026 vì xe quá hot

Honda vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc phiên bản City e RS Hatchback màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn.

Nguyễn Anh
Theo truyền thông Thái Lan, hãng xe Nhật Bản vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc đối với phiên bản Honda City e RS Hatchback 2026 màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn, khiến thời gian giao xe hiện đã kéo dài hơn 3 tháng.
Theo truyền thông Thái Lan, hãng xe Nhật Bản vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc đối với phiên bản Honda City e RS Hatchback 2026 màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn, khiến thời gian giao xe hiện đã kéo dài hơn 3 tháng.
Đối với các phiên bản và màu sơn khác, Honda Thái vẫn tiếp tục nhận đặt hàng như bình thường. Được biết, chỉ sau thời gian ngắn mở cọc, Honda City facelift 2026 mới nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng tại Thái Lan.
Đối với các phiên bản và màu sơn khác, Honda Thái vẫn tiếp tục nhận đặt hàng như bình thường. Được biết, chỉ sau thời gian ngắn mở cọc, Honda City facelift 2026 mới nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng tại Thái Lan.
Giá bán chính thức của Honda City 2026 tại Thái Lan dao động từ 569.000 - 749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng).Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất.
Giá bán chính thức của Honda City 2026 tại Thái Lan dao động từ 569.000 - 749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng).Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất.
Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.
Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.
Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất...
Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất...
Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại không dây và hệ thống camera 360 độ. Honda cũng bổ sung phiên bản e:HEV V mới, đồng thời loại bỏ các bản Turbo S+, V, SV và RS trước đây.
Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại không dây và hệ thống camera 360 độ. Honda cũng bổ sung phiên bản e:HEV V mới, đồng thời loại bỏ các bản Turbo S+, V, SV và RS trước đây.
Danh sách an toàn tiếp tục có gói Honda Sensing với đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước kèm phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Danh sách an toàn tiếp tục có gói Honda Sensing với đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước kèm phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Honda City sedan có kích thước dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.467 mm, trục cơ sở 2.589 mm. Bản hatchback dài 4.369 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.501 mm, trục cơ sở tương tự 2.589 mm. Cả hai đều có bình nhiên liệu 40 lít.
Honda City sedan có kích thước dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.467 mm, trục cơ sở 2.589 mm. Bản hatchback dài 4.369 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.501 mm, trục cơ sở tương tự 2.589 mm. Cả hai đều có bình nhiên liệu 40 lít.
City 2026 tiếp tục duy trì hai tùy chọn cấu hình động cơ hiệu quả cao. Cấu hình thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC.
City 2026 tiếp tục duy trì hai tùy chọn cấu hình động cơ hiệu quả cao. Cấu hình thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm trong dải tua máy từ 2.000 đến 4.500 vòng/phút, truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT xuống hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm trong dải tua máy từ 2.000 đến 4.500 vòng/phút, truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT xuống hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km.
Bản e:HEV dùng động cơ xăng 1.5L Atkinson Cycle kết hợp hai mô-tơ điện, trong đó mô-tơ điện cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây. Xe có tổng cộng 7 màu ngoại thất tùy phiên bản, cùng 2 tùy chọn màu nội thất gồm đen và xám Platinum dành riêng cho bản e:HEV SV.
Bản e:HEV dùng động cơ xăng 1.5L Atkinson Cycle kết hợp hai mô-tơ điện, trong đó mô-tơ điện cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây. Xe có tổng cộng 7 màu ngoại thất tùy phiên bản, cùng 2 tùy chọn màu nội thất gồm đen và xám Platinum dành riêng cho bản e:HEV SV.
Video: Xem chi tiết Honda City e RS Hatchback 2026 mới.
Nguyễn Anh
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