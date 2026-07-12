Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Từ “máy đốt tiền” thành ông lớn chip, CXMT gây địa chấn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Từ “máy đốt tiền” thành ông lớn chip, CXMT gây địa chấn

Sau gần 10 năm thua lỗ hàng tỷ USD, CXMT bất ngờ vươn lên thành nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ 4 thế giới.

Thiên Trang (th)
Từng bị xem là một "máy đốt tiền" của ngành bán dẫn Trung Quốc, ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi chuẩn bị IPO với mức định giá được dự báo lên tới 3.000 tỷ Nhân dân tệ, trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ đáng chú ý nhất của nước này và là niềm hy vọng trong chiến lược tự chủ chip của Bắc Kinh.
Từng bị xem là một "máy đốt tiền" của ngành bán dẫn Trung Quốc, ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi chuẩn bị IPO với mức định giá được dự báo lên tới 3.000 tỷ Nhân dân tệ, trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ đáng chú ý nhất của nước này và là niềm hy vọng trong chiến lược tự chủ chip của Bắc Kinh.
Động lực tăng trưởng của CXMT đến từ nhu cầu chip nhớ DRAM bùng nổ trên toàn cầu, đặc biệt khi AI phát triển mạnh, giúp công ty chuyển từ khoản lỗ lũy kế 37 tỷ Nhân dân tệ trong gần một thập kỷ sang lợi nhuận ròng 33 tỷ Nhân dân tệ chỉ trong quý I năm nay, đồng thời vươn lên vị trí nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới sau Samsung, SK Hynix và Micron.
Động lực tăng trưởng của CXMT đến từ nhu cầu chip nhớ DRAM bùng nổ trên toàn cầu, đặc biệt khi AI phát triển mạnh, giúp công ty chuyển từ khoản lỗ lũy kế 37 tỷ Nhân dân tệ trong gần một thập kỷ sang lợi nhuận ròng 33 tỷ Nhân dân tệ chỉ trong quý I năm nay, đồng thời vươn lên vị trí nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới sau Samsung, SK Hynix và Micron.
Sự trỗi dậy của CXMT còn thu hút sự quan tâm của Apple khi nhiều nguồn tin cho biết hãng đang thử nghiệm chip DRAM của doanh nghiệp này trên các thiết bị dành cho thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục chịu sức ép và các tập đoàn công nghệ tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài những nhà sản xuất truyền thống.
Sự trỗi dậy của CXMT còn thu hút sự quan tâm của Apple khi nhiều nguồn tin cho biết hãng đang thử nghiệm chip DRAM của doanh nghiệp này trên các thiết bị dành cho thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục chịu sức ép và các tập đoàn công nghệ tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài những nhà sản xuất truyền thống.
Theo các tổ chức phân tích, CXMT hiện nắm khoảng 11% công suất sản xuất DRAM toàn cầu và có thể nâng lên 15% vào năm 2028 nhờ hàng loạt nhà máy mới tại Hợp Phì, Thượng Hải và Bắc Kinh, dù phần lớn sản lượng vẫn đã được khách hàng đặt trước nên tình trạng thiếu nguồn cung khó sớm chấm dứt.
Theo các tổ chức phân tích, CXMT hiện nắm khoảng 11% công suất sản xuất DRAM toàn cầu và có thể nâng lên 15% vào năm 2028 nhờ hàng loạt nhà máy mới tại Hợp Phì, Thượng Hải và Bắc Kinh, dù phần lớn sản lượng vẫn đã được khách hàng đặt trước nên tình trạng thiếu nguồn cung khó sớm chấm dứt.
Đằng sau thành công hiện tại là chiến lược đầu tư dài hạn của Trung Quốc khi chính quyền Hợp Phì hỗ trợ doanh nghiệp từ quỹ đất, trợ cấp tài chính đến xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, đồng thời CXMT cũng tuyển dụng hàng loạt chuyên gia quốc tế, mở rộng quy mô lên khoảng 20.000 nhân viên và tiếp tục chiêu mộ thêm nhân lực chất lượng cao.
Đằng sau thành công hiện tại là chiến lược đầu tư dài hạn của Trung Quốc khi chính quyền Hợp Phì hỗ trợ doanh nghiệp từ quỹ đất, trợ cấp tài chính đến xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, đồng thời CXMT cũng tuyển dụng hàng loạt chuyên gia quốc tế, mở rộng quy mô lên khoảng 20.000 nhân viên và tiếp tục chiêu mộ thêm nhân lực chất lượng cao.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn xây dựng nền tảng công nghệ từ việc mua lại bằng sáng chế của hãng Qimonda (Đức), hợp tác với ASML để tiếp cận thiết bị quang khắc DUV và liên tục đầu tư nghiên cứu nhằm thu hẹp khoảng cách với các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip nhớ.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn xây dựng nền tảng công nghệ từ việc mua lại bằng sáng chế của hãng Qimonda (Đức), hợp tác với ASML để tiếp cận thiết bị quang khắc DUV và liên tục đầu tư nghiên cứu nhằm thu hẹp khoảng cách với các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip nhớ.
Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định CXMT vẫn còn nhiều thách thức khi bước vào cuộc đua chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ AI, bởi công nghệ này đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp, tỷ lệ thành phẩm cao và hiện doanh nghiệp vẫn gặp hạn chế do chưa thể tiếp cận máy quang khắc EUV tiên tiến.
Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định CXMT vẫn còn nhiều thách thức khi bước vào cuộc đua chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ AI, bởi công nghệ này đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp, tỷ lệ thành phẩm cao và hiện doanh nghiệp vẫn gặp hạn chế do chưa thể tiếp cận máy quang khắc EUV tiên tiến.
Dẫu còn nhiều rào cản, thương vụ IPO sắp tới cùng lợi nhuận từ mảng DRAM truyền thống được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lực khổng lồ để CXMT tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và trở thành "át chủ bài" trong tham vọng xây dựng ngành bán dẫn tự chủ của Trung Quốc giữa cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt.
Dẫu còn nhiều rào cản, thương vụ IPO sắp tới cùng lợi nhuận từ mảng DRAM truyền thống được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lực khổng lồ để CXMT tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và trở thành "át chủ bài" trong tham vọng xây dựng ngành bán dẫn tự chủ của Trung Quốc giữa cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (th)
#CXMT #chip nhớ #bán dẫn #IPO #Trung Quốc #công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT