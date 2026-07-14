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[GALLERY] Chi tiết BMW X1 2026, chốt giá gần 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết BMW X1 2026, chốt giá gần 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.

Nguyễn Anh
Theo thông tin từ nhà phân phối chinh hãng BMW Thaco Việt Nam, mẫu xe SUV BMW X1 2026 mới sẽ được phân phối với một phiên bản duy nhất là sDrive20i, có giá 1,689 tỷ đồng. Theo các đại lý, xe dự kiến sẽ được mở bán trong khoảng tháng 9-10/2026.
Theo thông tin từ nhà phân phối chinh hãng BMW Thaco Việt Nam, mẫu xe SUV BMW X1 2026 mới sẽ được phân phối với một phiên bản duy nhất là sDrive20i, có giá 1,689 tỷ đồng. Theo các đại lý, xe dự kiến sẽ được mở bán trong khoảng tháng 9-10/2026.
Khác với một số mẫu xe BMW đang được lắp ráp trong nước như X3, X5, 3 Series và 5 Series, BMW X1 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Song song với việc công bố giá bán, BMW Việt Nam cũng đăng tải những hình ảnh đầu tiên của X1 thế hệ mới.
Khác với một số mẫu xe BMW đang được lắp ráp trong nước như X3, X5, 3 Series và 5 Series, BMW X1 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Song song với việc công bố giá bán, BMW Việt Nam cũng đăng tải những hình ảnh đầu tiên của X1 thế hệ mới.
Dựa trên hình ảnh được công bố, BMW X1 sDrive20i được trang bị gói ngoại thất Xline, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch. Ở thế hệ mới, BMW X1 được làm mới đáng kể về ngoại thất.
Dựa trên hình ảnh được công bố, BMW X1 sDrive20i được trang bị gói ngoại thất Xline, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch. Ở thế hệ mới, BMW X1 được làm mới đáng kể về ngoại thất.
Mẫu xe sở hữu cụm đèn LED thích ứng với dải đèn định vị ban ngày có thiết kế tương tự BMW 3 Series, kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn và cụm đèn hậu LED có tạo hình thanh mảnh hơn thế hệ trước.
Mẫu xe sở hữu cụm đèn LED thích ứng với dải đèn định vị ban ngày có thiết kế tương tự BMW 3 Series, kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn và cụm đèn hậu LED có tạo hình thanh mảnh hơn thế hệ trước.
Danh sách công nghệ an toàn trên BMW X1 gồm camera quan sát 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS cơ bản. Hệ thống này tích hợp các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo chệch làn đường.
Danh sách công nghệ an toàn trên BMW X1 gồm camera quan sát 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS cơ bản. Hệ thống này tích hợp các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo chệch làn đường.
Khoang cabin của BMW X1 mới là nơi thể hiện rõ sự thay đổi so với thế hệ cũ. Điểm nhấn chính là cụm màn hình cong liền khối, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,7 inch. Cách bố trí này mang lại cảm giác tương đồng với nhiều mẫu BMW đời mới.
Khoang cabin của BMW X1 mới là nơi thể hiện rõ sự thay đổi so với thế hệ cũ. Điểm nhấn chính là cụm màn hình cong liền khối, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,7 inch. Cách bố trí này mang lại cảm giác tương đồng với nhiều mẫu BMW đời mới.
anh sách tiện nghi dự kiến trên xe bao gồm: hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, ghế thể thao, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây và khả năng kết nối thông minh thông qua ứng dụng di động.
anh sách tiện nghi dự kiến trên xe bao gồm: hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, ghế thể thao, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây và khả năng kết nối thông minh thông qua ứng dụng di động.
Về vận hành, BMW X1 sDrive20i sử dụng động cơ tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, phiên bản này còn được trang bị hệ thống treo thích ứng nhằm cải thiện khả năng vận hành và độ êm ái.
Về vận hành, BMW X1 sDrive20i sử dụng động cơ tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, phiên bản này còn được trang bị hệ thống treo thích ứng nhằm cải thiện khả năng vận hành và độ êm ái.
Nếu chính thức mở bán trong thời gian tới, BMW X1 sẽ bổ sung thêm lựa chọn ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam, cạnh tranh với Audi Q3 và một số đối thủ cùng phân khúc.
Nếu chính thức mở bán trong thời gian tới, BMW X1 sẽ bổ sung thêm lựa chọn ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam, cạnh tranh với Audi Q3 và một số đối thủ cùng phân khúc.
Mẫu xe BMW X1 2026 thế hệ mới này cũng là mảnh ghép tiếp theo giúp hoàn thiện dải SUV BMW X tại Việt Nam, khi hiện chỉ còn mẫu X2 vẫn chưa quay trở lại thị trường sau nhiều năm vắng bóng.
Mẫu xe BMW X1 2026 thế hệ mới này cũng là mảnh ghép tiếp theo giúp hoàn thiện dải SUV BMW X tại Việt Nam, khi hiện chỉ còn mẫu X2 vẫn chưa quay trở lại thị trường sau nhiều năm vắng bóng.
Video: Chi tiết mẫu xe SUV BMW X1 2026 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
#BMW X1 2026 thế hệ mới #Chi tiết BMW X1 2026 #BMW #X1 #Việt Nam #SUV

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