Vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu khoe vóc dáng nóng bỏng sau sinh

Dù đã là mẹ một con, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn khiến fans ngưỡng mộ khi tự tin diện bikini, khoe vòng eo phẳng lì.
Lương Thu Trang gây ấn tượng khi tham gia diễu hành cho A80. Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.
Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.
Mẫu xe môtô điện Nuen Moto N1-S tại Việt Nam có khả năng di chuyển 245 km/lần sạc được một chuyên trang về xe cộ của nước ngoài đánh giá cao.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.
Từ tối 26/8 tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, rất nhiều người dân đã dựng lều, che ô ngồi giữ chỗ để xem sơ duyệt diễu binh A80, mặc trời đang mưa lớn.
Một cô nàng đã gây tranh cãi với video chơi trò chơi mạo hiểm khi diện trang phục khá hớ hênh.
Diễn viên Châu Hà Yến Nhi xuất thân là người mẫu, hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ.
Thời trang của Tú Hảo luôn nhận được đánh giá cao, đặc biệt là những lần cô nàng lên đồ đi biển đều được netizen khen ngợi.
Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster mui trần thuộc dạng siêu hiếm này, là một trong ba chiếc được giao vào năm 1964 và là chiếc áp chót được xuất xưởng.
Không cần lên đồ lộng lẫy, Minh Trang vẫn hút hồn người hâm mộ với những khoảnh khắc đời thường giản dị, dịu dàng.
Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp đặc biệt được dự báo sẽ đón “tam hỷ lâm môn” trong tháng 9 tới: Tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc, tình cảm viên mãn.
Cùng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, loạt hot girl Việt đã mang đến những khoảnh khắc check-in vừa duyên dáng, vừa rực rỡ trước thềm 2/9.
Đóng phim Làm giàu với ma 2, Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Xuân đều sở hữu nhan sắc nổi bật, không ít lần đọ sắc.
Dù được khen ngang iPhone, Samsung về chất lượng, nhưng Google Pixel ra mắt gần 10 năm vẫn ì ạch, chiếm thị phần nhỏ bé tại Mỹ.
Nhiều người dân cắm trại qua đêm 26/8 để giữ chỗ đẹp xem sơ duyệt diễu binh, dù phải tối hôm sau sự kiện mới diễn ra.
Trước thềm Quốc khánh 2/9, nữ ca sĩ Du Uyên đã chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp trong trang phục áo dài truyền thống, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Nga tiếp tục nỗ lực quy mô lớn nhằm khôi phục đội xe tăng T-62 cũ kỹ của mình, đưa những phương tiện đã có từ nhiều thập kỷ trước trở lại chiến đấu ở Ukraine.
Không cần sân vườn rộng, trồng đúng 6 loại cây phong thủy này ở ban công hay phòng khách cũng đủ để gia chủ gọi lộc, gặp quý nhân.
Vòng đá Avebury ở Anh là một trong những công trình tiền sử kỳ vĩ nhất châu Âu, mang nhiều bí ẩn chưa có lời giải rõ ràng cho đến ngày nay.
Loại gỗ này có tốc độ sinh trưởng chậm, phải mất hàng trăm năm mới thu hoạch được, mùi thơm dễ chịu, khả năng chịu lực tốt và không bị mối mọt hay cong vênh.