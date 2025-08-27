Hà Nội

Vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu khoe vóc dáng nóng bỏng sau sinh

Giải trí

Dù đã là mẹ một con, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn khiến fans ngưỡng mộ khi tự tin diện bikini, khoe vòng eo phẳng lì.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bà xã Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như mới đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini trên mạng xã hội. Người đẹp khoe trọn đường cong nóng bỏng, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa khiến công chúng khó tin rằng cô đã trải qua một lần sinh nở.
Sau khi sinh con, Tuệ Như không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn ngày càng rạng rỡ, mặn mà hơn trước.
Làn da mịn màng, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng mỏng manh nhưng săn chắc giúp bà xã của giọng ca "Con bướm xuân" nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.
Hình ảnh đời thường của Tuệ Như cũng nhận được nhiều quan tâm.
Cô được nhận xét có phong cách thời trang đa dạng, khi thì năng động trẻ trung, lúc lại táo bạo, khoe khéo lợi thế hình thể.
Nhiều khán giả cho rằng Tuệ Như đã trở thành minh chứng sống cho câu nói “gái một con trông mòn con mắt”.
Không ít ý kiến còn khẳng định, kể từ khi lập gia đình, vợ trẻ Hồ Quang Hiếu ngày càng thăng hạng nhan sắc, toát lên sự quyến rũ, trưởng thành.
Năm 2023, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như thông báo kết hôn khiến nhiều người bất ngờ.
Cặp đôi nhanh chóng được lòng cộng đồng mạng bởi dù chênh lệch 17 tuổi nhưng từ ngoại hình đến tính cách lại vô cùng tương xứng.
Hồ Quang Hiếu từng cho biết bà xã là người biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Ảnh: FB Tuệ Như
#Hồ Quang Hiếu #ca sĩ Hồ Quang Hiếu #vợ Hồ Quang Hiếu #vợ chồng Hồ Quang Hiếu #Tuệ Như #sinh con

