Vợ NSND Công Lý nói về việc không có con sau 5 năm cưới

Vợ NSND Công Lý cho biết nhiều năm qua, cô vướng tin đồn chia tay chồng vì không có con. Song cô không quan tâm và chọn cách tập trung vào bản thân, gia đình.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà, vợ của NSND Công Lý cho biết trong hơn 5 năm kết hôn, cô không ít lần nhận được những câu nói như "chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay". Ở thời điểm NSND Công Lý mắc bạo bệnh, Ngọc Hà lại càng nghe câu nói trên nhiều hơn.

"Đến nay đã hơn 5 năm. Và thực tế, có con, thậm chí nhiều con, nếu lòng người đã đổi thay thì vẫn rời xa nhau như thường. Ai cũng có sĩ diện. Ai cũng muốn tạo cho mình một vỏ bọc bình yên. Nhưng càng cố che đậy, lớp vỏ ấy lại càng dễ lộ ra. Giờ đây, Hà không còn trẻ để hành động bốc đồng như trước. Điều Hà cần chỉ đơn giản là sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Tiền có thể chưa nhiều, nhưng Hà tin chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ có đủ để sống vui vẻ. Quan trọng hơn cả vẫn là sức khỏe", cô chia sẻ.

Ngọc Hà và NSND Công Lý trải qua hơn 5 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Theo Ngọc Hà, cô và NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời, mà còn là một bài học lớn của cuộc sống. Sau biến cố, cô nhận ra phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới ân hận.

"Có thể Hà không có một người chồng khỏe mạnh, đó là một thiệt thòi. Nhưng Hà không chọn cách than khóc hay buông xuôi. Thay vào đó, Hà chọn chăm chỉ làm việc, nỗ lực mỗi ngày. Những ồn ào, những tin đồn… vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng Hà nghĩ, khi người ta còn nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm theo một cách nào đó. Cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn. Và Hà tin rằng, thay vì than thở, hãy sống thật trọn vẹn để sau này không phải nói hai chữ 'giá như' hay 'nuối tiếc", cô bày tỏ.

NSND Công Lý và bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Sau biến cố, nghệ sĩ không còn đảm nhận vị trí Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Hiện tại, Công Lý thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện hoặc đóng phim nhưng chủ yếu vai nhỏ, thời gian quay không quá dài.

Theo Ngọc Hà, trải qua nhiều biến cố, cô chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý kể chị tự mình bươn chải bằng những buổi livestream, cố gắng bán từng sản phẩm nhỏ để kiếm thu nhập.