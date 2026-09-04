Báo Anh nêu bật lợi thế cạnh tranh vượt trội của Vinhomes trên toàn cầu

IBTimes,báo kinh tế,tài chính uy tín của Anh, vừa có bài viết chuyên sâu phân tích cách Vinhomes viết lại chuẩn mực xanh cho những đại đô thị của kỷ nguyên mới.

Tờ báo đánh giá cao cách Vinhomes mở rộng đáng kể biên độ của ESG, biến đây thành hệ quy chiếu xuyên suốt quá trình kiến tạo và nâng cấp hệ sinh thái đô thị, tạo ra lợi thế cạnh tranh độc nhất trên thế giới.

Thị trường tiếp cận ESG ở quy mô công trình, Vinhomes áp dụng cho cả siêu đô thị

Theo IBTimes, phần lớn thị trường châu Á vẫn tiếp cận ESG ở quy mô từng công trình, còn Vinhomes đã tiến xa hơn khi áp dụng ESG cho cả một hệ sinh thái đô thị.

Ngay từ khâu thi công, các công trường đã vận hành theo quy trình bảo vệ môi trường chặt chẽ: giảm bụi, quan trắc độ rung, theo dõi phát thải và xử lý nước thải theo thời gian thực. IBTimes đánh giá, đây là những biện pháp phổ biến ở thị trường phát triển nhưng “hiếm khi được duy trì nhất quán ở quy mô đại đô thị”.

IBTimes nhấn mạnh, ESG của Vinhomes không dừng lại khi bàn giao. Tại các khu đô thị đã vận hành, nhà phát triển duy trì an ninh tập trung, quản lý tòa nhà chuyên nghiệp và nền tảng số cho cư dân, góp phần đưa tỷ lệ hài lòng của cư dân lên đến hơn 96%.

Đặc biệt, báo Anh đánh giá cao cách Vinhomes đầu tư cho con người, từ đào tạo kỹ thuật, an toàn lao động, phúc lợi đến chuẩn hóa quản trị, gồm kiểm soát chất lượng, minh bạch dữ liệu, trách nhiệm theo hiệu quả công việc. Những nỗ lực này giúp Vinhomes được vinh danh tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất ở hạng mục “Doanh nghiệp hành động vì cộng đồng xanh”, bên cạnh việc duy trì các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và SA8000.

“Vinhomes đang xây những thành phố ESG++ cho thế kỷ mới”

Bài viết của IBTimes dành dung lượng lớn phân tích hai siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tạo thành một “dải phát triển xanh” trải dài từ Bắc vào Nam. Những siêu đô thị của thế kỷ mới này đang định hình những cực tăng trưởng tầm vóc quốc tế cho Việt Nam với giá trị phát triển dài hạn, đồng thời trở thành nền tảng cốt lõi của chất lượng sống con người.

Với Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, IBTimes cho rằng Vinhomes đã vượt ra ngoài khuôn khổ ESG truyền thống khi định vị đây là “thành phố ESG++ đầu tiên trên thế giới”, bổ sung hai chiều kích là Tái tạo (Regeneration) và Khả năng thích ứng (Resilience) bên cạnh ba trụ cột gốc, gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được phát triển theo mô hình bền vững ESG++

Siêu đô thị 2.870 ha tích hợp sinh thái, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và bảo tồn đa dạng sinh học, hướng tới chứng nhận BREEAM và ISO 37122 cho vận hành thành phố thông minh. Về xã hội, Vinhomes Green Paradise được thiết kế như một hệ sinh thái đô thị toàn diện với y tế, giáo dục, thể thao và tiện ích công cộng thay vì các sản phẩm rời rạc. Về quản trị, dự án dựa vào công nghệ số để tối ưu giao thông, an ninh và năng lượng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phân tích của IBTimes là hai yếu tố đặc biệt quan trọng “R-R”. Nếu “Tái tạo” được cụ thể hóa bằng việc phục hồi rừng ngập mặn và gìn giữ các hệ sinh thái ven biển, thì “Khả năng thích ứng” được đặt ngay trong cách quy hoạch và phát triển hạ tầng, hướng tới khả năng chủ động ứng phó với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn tiên phong tạo nên sức ảnh hưởng toàn cầu của Vinhomes

Nếu Vinhomes Green Paradise cho thấy cách Vinhomes đặt mục tiêu phục hồi hệ sinh thái vào trung tâm phát triển đô thị, thì theo IBTimes, Vinhomes Global Gate Hạ Long lại mở ra một cách tiếp cận khác. Đó là kết nối giá trị tự nhiên với lợi thế hạ tầng, không gian sống và các cơ hội phát triển kinh tế dài hạn.

“Siêu đô thị rộng hơn 6.200 ha nằm bên vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận - đồng thời sở hữu vị trí chiến lược trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đặc biệt, khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành trong tương lai, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long có thể được rút ngắn xuống khoảng 23 phút”, IBTimes viết.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu hạ tầng hiện đại với tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Những lợi thế này đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long trở thành một không gian phát triển mới. Qua đó, kết nối vùng, du lịch, đô thị và kinh tế có thể cùng được khai mở, lý giải định hướng của Vinhomes về một “Hà Nội mới” bên vịnh di sản.

Đáng chú ý, theo IBTimes, sức hấp dẫn của Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ đến từ khả năng kết nối mà còn ở cách dự án đặt cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên vào trong bài toán phát triển dài hạn. Hơn 2.500 ha được dành cho không gian xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, trong đó có 680 ha mặt biển đóng vai trò như vùng lọc tự nhiên, khoảng 200 km đường bờ biển cát trắng và hơn 690 ha Công viên Tri thức toàn cầu.

Cách quy hoạch này tạo sự cộng hưởng giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế, khi cảnh quan, môi trường sống, du lịch, hạ tầng và khả năng khai thác thương mại cùng được tính toán trong một tổng thể. Dự án đồng thời hướng tới chứng nhận ISO 37125, qua đó tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về phát triển đô thị bền vững.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, đây cũng là điểm khiến Vinhomes Global Gate Ha Long có sức hấp dẫn khác biệt. Thay vì phải lựa chọn giữa một môi trường sinh thái chất lượng, khả năng kết nối, tiềm năng kinh doanh hay triển vọng tăng giá trị tài sản, Vinhomes Global Gate Ha Long đáp ứng đồng thời các nhu cầu đó trong cùng một hệ sinh thái.

IBTimes dự báo, thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, nhờ minh bạch chính sách, dòng vốn kỷ luật hơn và nhu cầu gia tăng đối với các đô thị phát triển có trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, theo tờ báo Anh, các siêu đô thị của Vinhomes sẽ được nhớ đến như những minh chứng rõ nét cho cách Việt Nam góp phần định hình “thế hệ thành phố ESG của tương lai” trên bản đồ toàn cầu.