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Doanh nghiệp

GREEN SM BIKE khai trương tại Quảng Trị - An Giang - Đồng Tháp - Cà Mau

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vừa chính thức hiện diện tại 4 địa phương mới là Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

PV

Đến nay, dịch vụ di chuyển bằng xe máy điện Green SM Bike và dịch vụ giao nhận Green SM Express đã phủ tới 23 tỉnh, thành phố trọng điểm và đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới trên toàn quốc.

Cùng với việc khai trương dịch vụ tại 4 địa phương mới, Green SM Bike và Green SM Express cũng mở rộng phạm vi hoạt động tại Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đà Nẵng sang các địa bàn thuộc Bắc Giang, Phú Yên và Quảng Nam trước đây. Ngoài ra, tại An Giang, Green SM đồng thời triển khai dịch vụ tại địa bàn An Giang và Kiên Giang trước sáp nhập, qua đó gia tăng phạm vi hoạt động tại khu vực Tây Nam Bộ.

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Tại các địa phương mới, Green SM sẽ cung cấp các dịch vụ Green SM Bike, Green SM Bike Plus và Green SM Express (1H), đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và giao nhận hàng hóa của người dân. Năng lực cung ứng dồi dào nhờ đội ngũ tài xế cơ hữu, tài xế tham gia chương trình thuê xe để vận doanh Green SM Rental và các đối tác tài xế trên nền tảng Green SM Platform.

Việc kết hợp các mô hình vận hành giúp Green SM phát triển nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng địa phương, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.

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Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống, đội ngũ Bác Tài Xanh tại các địa phương sẽ được tuyển chọn và đào tạo theo bộ tiêu chuẩn chung của Green SM. Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng phục vụ khách hàng, an toàn giao thông, quy tắc ứng xử và quy trình vận hành trên nền tảng công nghệ, nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho người dùng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: “Mục tiêu của Green SM không chỉ là mở rộng thêm địa bàn hoạt động, mà là đưa di chuyển xanh trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận trong đời sống hàng ngày của người dân trên khắp Việt Nam. Khi dịch vụ hiện diện ngày càng rộng, người dân tại nhiều địa phương hơn có thể trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn phương tiện điện cho những hành trình quen thuộc. Đó là cách Green SM góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh từ chính những nhu cầu di chuyển thường nhật.”

Đến thời điểm hiện tại, dịch vụ Green SM Bike và Green SM Express đã có mặt tại 23 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

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Cùng với việc mở rộng ra thị trường quốc tế, Green SM đang từng bước nâng quy mô của hệ sinh thái di chuyển thuần điện, phục vụ đa dạng nhu cầu từ đi lại đến giao nhận trong đời sống hàng ngày của người dân.

Việc Green SM Bike tiếp tục mở rộng độ phủ tại Việt Nam không chỉ củng cố năng lực phục vụ tại thị trường trong nước, mà còn khẳng định chiến lược của Green SM trong việc phổ cập phương tiện điện, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kiến tạo một hệ sinh thái giao thông bền vững ở quy mô toàn cầu./.

#Green SM Bike #Dịch vụ giao nhận #Xe máy điện #Mở rộng mạng lưới #Chuyển đổi xanh

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