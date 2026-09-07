DOJI mang triển lãm trang sức Shining Show rộng tới 1.000m² đến Đắk Lắk

DOJI Shining Show Đắk Lắk sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/09/2026 tại Hội trường Ea Kao, Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột theo địa giới hành chính cũ).

Theo chia sẻ từ đại diện Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Đắk Lắk là địa phương giàu tiềm năng, sở hữu thị trường năng động cùng nhu cầu ngày càng đa dạng về sản phẩm trang sức, nên được DOJI lựa chọn là điểm đến của Triển lãm Shining Show. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên DOJI tổ chức một chương trình quy mô lớn tại khu vực Tây Nguyên, mở ra cơ hội để khách hàng địa phương trực tiếp khám phá thế giới trang sức và những trải nghiệm đặc sắc của thương hiệu.

DOJI Shining Show Đắk Lắk được tổ chức vào tháng 09/2026, trở thành điểm hẹn mới của phong cách sống tại Đắk Lắk.

Shining Show Đắk Lắk được đầu tư với quy mô và trải nghiệm mới, mang đến một không gian để khách tham quan không chỉ chiêm ngưỡng trang sức mà còn khám phá thế giới của phong cách sống, nghệ thuật và những giá trị tinh hoa của nghề kim hoàn.

Điểm nhấn đầu tiên là không gian triển lãm rộng tới 1.000m², quy tụ hàng ngàn sản phẩm trang sức đa dạng, từ trang sức vàng 14K/18K lấp lánh, trang sức kim cương, trang sức đá màu, các thiết kế vàng 24K ứng dụng công nghệ chế tác hiện đại, vàng bạc tích lũy, quà tặng vàng, đến những bộ sưu tập nhẫn cưới dành riêng cho mùa cưới 2026. Sự phong phú về chủng loại, thiết kế và phong cách giúp khách tham quan có thể thỏa sức khám phá, từ những lựa chọn thanh lịch, tinh tế đến các thiết kế nổi bật, cá tính.

Hàng ngàn kiệt tác trang sức hội tụ tại Triển lãm DOJI Shining Show.

Không dừng lại ở việc chiêm ngưỡng các kiệt tác trang sức, khách hàng còn được tham gia hành trình trải nghiệm với tấm hộ chiếu “DOJI Passport” mở ra những đặc quyền không giới hạn. Từ khám phá trang sức, trải nghiệm dịch vụ làm mới trang sức miễn phí đến tham gia những workshop, hoạt động tương tác. Mỗi điểm dừng tại DOJI Shining Show Đắk Lắk mang tới cơ hội cho khách hàng kết nối với thế giới trang sức theo một cách khác nhau và cảm nhận tinh hoa kim hoàn bằng nhiều giác quan.

Triển lãm Shining Show cũng giúp trang sức được nhìn nhận dưới một góc độ mới: không chỉ là món đồ làm đẹp hay tài sản có giá trị, mà còn là một phần của phong cách sống, thể hiện cá tính, cảm xúc và những câu chuyện riêng của mỗi người.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác trong DOJI Shining Show Đắk Lắk là khu vực Wedding Fest dành cho các cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Sẵn sàng đón đầu mùa cưới 2026, DOJI kết hợp cùng những thương hiệu cưới uy tín tại địa phương, tạo nên một không gian để các cặp đôi vừa khám phá những thiết kế nhẫn cưới, trang sức Vu Quy, vừa tìm kiếm địa chỉ tư vấn phù hợp cho từng hạng mục của đám cưới. Không chỉ là nơi lựa chọn trang sức cưới, Wedding Fest kỳ vọng trở thành điểm hẹn giúp các cặp đôi có thêm cảm hứng, thông tin và những lựa chọn hữu ích để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Không gian Wedding Fest được đưa vào Shining Show Đắk Lắk hứa hẹn thu hút các cặp đôi.

Đưa không gian dịch vụ cưới vào triển lãm trang sức, DOJI mong muốn nhẫn cưới không chỉ được nhìn nhận như một món trang sức, mà còn là dấu ấn của một lời hứa, một cột mốc và hành trình đồng hành phía trước. Sự kết hợp giữa không gian giàu cảm xúc và những thiết kế nhẫn cưới đa dạng được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm dừng chân thú vị cho các cặp đôi khi đến với Shining Show.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian và trải nghiệm, hàng loạt đặc quyền dành riêng cho khách tham dự cũng là điểm nhấn của Shining Show Đắk Lắk. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe máy Piaggio, nhẫn vàng 999.9 Hưng Thịnh Vượng, cùng các ưu đãi dành riêng cho trang sức và nhẫn cưới lên đến 35%. Đặc biệt, chương trình “duy nhất 50 đôi nhẫn cưới - giá chỉ 9,9 triệu đồng” mang đến cơ hội sở hữu những thiết kế nhẫn cưới với mức giá đặc biệt dành cho các cặp đôi.

Với sự kết hợp giữa tinh hoa kim hoàn, nghệ thuật ánh sáng, trải nghiệm đa giác quan và những đặc quyền dành riêng cho khách tham dự, DOJI Shining Show Đắk Lắk được kỳ vọng trở thành một điểm đến nổi bật trong tháng 09, góp thêm một trải nghiệm mới cho cộng đồng yêu cái đẹp tại vùng đất Tây Nguyên.