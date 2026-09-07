Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Nước mắm - mạch vị kết nối nhiều món Việt và nhịp cầu tới ẩm thực thế giới

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa "Chú Liêm” Leslie Gilliams ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – bản sắc ẩm thực Việt.

PV

Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.

Đến nhà thùng Phú Quốc, nơi bắt đầu của “đậm vị Việt”

Qua ô cửa xe, khởi đầu hành trình khám phá vị Việt, “chú Liêm” Leslie liên tục đưa máy ảnh lên ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Phú Quốc: con đường hướng về biển, những đoàn tàu neo tại cảng và nhịp lao động khẩn trương bên những rổ cá vừa được chuyển lên bờ.

Những lô cá cơm ướp muối đạt tiêu chuẩn về chất lượng đầu vào sẽ được đưa về nhà thùng Chin-su Phú Quốc. Tại đây, cá muối sẽ trải qua quá trình ủ chượp tự nhiên trong thùng gỗ từ 8 - 12 tháng để tạo ra những giọt nước mắm trứ danh.

1.png
Được biết, nhà thùng Masan Phú Quốc hiện có diện tích khoảng 22.000 m² với gần 500 thùng ủ chượp.

Phương pháp ủ chượp cổ truyền được kết hợp với hệ thống kiểm soát hiện đại; mỗi thùng có mã định danh điện tử riêng để truy xuất thời điểm nhập cá, số lượng, chất lượng và nguồn cung. Công nghệ không thể thay thế thời gian, kinh nghiệm và tâm huyết của người làm nghề. Công nghệ giúp những giá trị ấy được kiểm soát nhất quán hơn, tạo nền tảng để nước mắm Chin-su vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khi đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

2.png
Leslie hào hứng nếm thử những giọt nước mắm Chin-su được ủ chượp ngay tại nhà thùng.

MasterChef Mỹ hào hứng thốt lên: “Wow! Thậm chí chưa cần nhìn thấy, tôi đã ngửi thấy mùi rồi. Thật thú vị khi được tận mắt chứng kiến những thùng ủ nước mắm lớn đến vậy. Tôi rất háo hức được nếm thử. Nước mắm có màu nâu cánh gián rất đặc trưng, hương thơm lại khá dịu nhẹ. Thật sự vô cùng độc đáo.”

Khi nước mắm đưa thực khách đến gần hơn với ẩm thực Việt

Rời nhà thùng, Leslie tiếp tục đi theo hành trình của nước mắm, đến với những căn bếp nhỏ bên biển để cảm nhận gia vị ấy sống trong ẩm thực Việt ra sao. Không còn khoảng cách giữa một MasterChef Mỹ và những chủ quán ăn Việt, chỉ có những tâm hồn đồng điệu, yêu ẩm thực. Leslie quan sát cách nguyên liệu được sơ chế, nước chấm được pha và hương vị được điều chỉnh bằng kinh nghiệm lâu năm.

3.png

Các nguyên liệu giữ được vị tươi nguyên bản nhưng trở nên tròn đầy hơn khi đi cùng nước mắm. Chỉ một lượng vừa đủ cũng có thể kết nối vị ngọt của cá, độ chua, cay, mặn và hương thơm của rau gia vị thành một tổng thể hài hòa.

Đó là vai trò đặc biệt của nước mắm trong căn bếp Việt. Gia vị này có thể dùng để ướp, nêm, kho, pha nước chấm hoặc làm nền cho nước xốt. Qua mỗi cách sử dụng, nước mắm lại mở ra một tầng vị khác và dẫn người thưởng thức đến với nhiều món Việt hơn.

Từ nước mắm đến hành trình quốc tế của Chin-su

Với kinh nghiệm và góc nhìn của một người am hiểu nấu ăn, Leslie nhận ra nước mắm là “mạch vị” kết nối nhiều món Việt, nhưng cũng có thể trở thành chất liệu trong những sáng tạo fusion, đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với vị giác quốc tế.

Nhưng hành trình “Go Global” của Chin-su không dừng ở việc đưa một chai nước mắm Việt lên kệ hàng quốc tế. Hướng đi dài hạn là xây dựng danh mục gia vị và giải pháp ẩm thực Việt có khả năng tham gia vào nhiều bữa ăn khác nhau trên thế giới. Từ nước mắm, tương ớt, nước tương đến các loại xốt và gia vị hoàn chỉnh giúp món ăn ngon hơn, đồng thời mang theo sắc thái hương vị có nguồn gốc từ Việt Nam.

Để làm được điều đó, Chin-su không sử dụng chung một công thức cho mọi quốc gia. Khẩu vị, thói quen nấu nướng, dung tích, bao bì, mức giá và kênh mua sắm tại mỗi thị trường đều khác nhau. Vì vậy, “Go Global” đồng thời là quá trình xây dựng năng lực bản địa hóa: thích ứng sản phẩm và cách hướng dẫn sử dụng, nhưng duy trì một “lõi Việt Nam” nhất quán.

“Lõi Việt Nam” ấy nằm ở nguồn cảm hứng từ nguyên liệu và văn hóa ẩm thực Việt, ở khả năng tạo nên những tầng vị đậm đà, cũng như ở câu chuyện phía sau mỗi gia vị. Đây là nền tảng để Chin-su từng bước mở rộng từ một thương hiệu gia vị Việt thành một nền tảng hương vị Việt có thể hiện diện trong nhiều nền ẩm thực.

Trong hành trình này, những người am hiểu ẩm thực như Leslie sẽ mang đến một cầu nối quan trọng. Họ không chỉ nhận xét hương vị sản phẩm ngon hay khác biệt ra sao, mà còn có thể giải thích gia vị tạo nên tầng vị nào, phù hợp với nguyên liệu gì và làm món ăn thay đổi thế nào nếu kết hợp với ẩm thực quốc tế.

Từ biển cả, nhà thùng đến những căn bếp quốc tế, Chin-su mang theo khát vọng để nước mắm và gia vị Việt có mặt trên kệ hàng, và dần trở thành một phần tự nhiên trong cách thế giới nấu và thưởng thức món ăn.

#Nước mắm Phú Quốc #Chin-su #Ẩm thực Việt Nam #Gia vị Việt #Hành trình quốc tế

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Masan Consumer và hành trình ứng dụng khoa học cảm quan vào đổi mới sáng tạo sản phẩm

Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026, hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. 

Năm nay sự kiện diễn ra tại trường Đại học Nha Trang, do các đại học hàng đầu Việt Nam (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội) và quốc tế (Institut Agro Dijon, Institut Agro Rennes-Angers - Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với 64 báo cáo khoa học và 3 bài tham luận chính từ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 năm nay xuất bản 2 ấn phẩm khoa học có chỉ số ISBN, đồng thời mở rộng phạm vi từ nghiên cứu cảm quan truyền thống sang các lĩnh vực liên ngành như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số trong phân tích cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững, protein thay thế và khác biệt khẩu vị giữa các nền văn hóa.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VinFast hỗ trợ đến 3 triệu đồng cho khách chuyển từ xe máy xăng sang xe điện

Từ ngày 1/9 đến 31/10/2026, khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng tùy dòng xe.

Cụ thể, khách hàng chuyển đổi sang Viper, Kinet được hỗ trợ 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ dành cho các dòng xe không cần bằng lái là 1 triệu đồng; các dòng xe còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Chính sách áp dụng với xe xăng đăng ký chính chủ của người mua hoặc người thân gồm vợ, chồng, con cái, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ hoặc chồng. Nhờ đó, các gia đình đang sở hữu xe xăng có thể đổi sang xe điện dễ dàng hơn. Mỗi xe máy xăng được chuyển đổi tối đa sang một xe máy điện VinFast trong thời gian ưu đãi.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chìa khóa giúp Vinhomes Green Paradise tự tin đón 40 triệu lượt khách/năm

Không đánh đổi thiên nhiên nhưng vẫn tự tin tiếp đón phục vụ 40 triệu lượt khách/năm là điều không phải điểm du lịch nào trên thế giới cũng có khả năng đáp ứng.

Tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise đã tìm được lời giải cho bài toán kinh tế trải nghiệm thế hệ mới, nơi sự kết hợp giữa chuẩn ESG++ và công nghệ thông minh trở thành bệ đỡ để hàng chục triệu người hòa mình vào giải trí đỉnh cao mà không làm tổn thương hệ sinh thái.

a2.jpg
Hệ cảnh quan rừng - biển - hồ hiếm có là nền tảng để Vinhomes Green Paradise phát triển trải nghiệm quy mô lớn mà vẫn giữ bản sắc sinh thái.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới