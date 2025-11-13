Hà Nội

TikToker Hà Phương Boo gây sốt với bộ ảnh 'nàng thơ' trong váy ren quyến rũ

Cộng đồng trẻ

TikToker Hà Phương Boo gây sốt với bộ ảnh 'nàng thơ' trong váy ren quyến rũ

TikToker Hà Phương Boo vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh mới, nơi cô nàng hóa thân thành nàng thơ ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.

Thiên Anh
Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Hà Phương Boo đã thể hiện thần thái cuốn hút và vẻ ngoài ngọt ngào khi diện một chiếc váy ngắn mang phong cách tiểu thư cổ điển, tôn lên đường nét gợi cảm và làn da trắng hồng.
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là chiếc váy hai dây màu trắng kem, được thiết kế theo phom dáng corset ôm sát phần thân trên.
Hà Phương Boo khéo léo phối hợp với tất đùi màu trắng/hồng nhạt có chi tiết nơ ruy băng trắng ở phần cổ tất, cùng với chiếc nơ ruy băng trắng lớn cài tóc. Sự đồng điệu của phụ kiện màu trắng và nơ ruy băng làm tăng thêm vẻ ngoài cổ tích, "tiểu thư".
Bộ ảnh của Hà Phương Boo được thực hiện trong một không gian có thiết kế như nhà kính hoặc phòng trà kiểu châu Âu, tạo nên một bối cảnh đậm chất thơ:
Hà Phương Boo tạo dáng ngồi bên bậu cửa sổ gỗ sơn màu xanh lá cây đậm. Phía sau là bức tường dán giấy dán tường họa tiết màu đỏ-trắng hoặc khung cảnh sân vườn xanh mát, mang lại cảm giác vừa kín đáo vừa gần gũi với thiên nhiên.
Trong một số bức ảnh, bối cảnh là một căn phòng trang trí lãng mạn với rèm ren trắng mỏng, bàn gỗ trải khăn ren, lọ hoa tươi đa sắc màu, đèn chùm cổ điển và chân nến. Những yếu tố này càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của Hà Phương Boo.
Với mái tóc ngắn nhuộm màu sáng và trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách "búp bê", Hà Phương Boo thể hiện được sự cân bằng giữa nét đáng yêu và vẻ gợi cảm trưởng thành.
Bộ ảnh này của Hà Phương Boo không chỉ khoe được vóc dáng nuột nà mà còn khẳng định phong cách thời trang đa dạng, biến hóa đầy thu hút của cô nàng.
Trần Nhật Hà Phương, hay được biết đến rộng rãi với biệt danh Hà Phương Boo là một trong những cái tên Hot TikToker cũng như KOL nổi bật nhất nhì trên mạng xã hội Việt Nam thời điểm hiện tại.
Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi khủng trên nhiều nền tảng, Hà Phương còn gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bằng vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng phong cách thời trang đa dạng, táo bạo, thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.
Thiên Anh
