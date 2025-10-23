7 triệu người tử vong vì thuốc lá, cần môi trường không khói thuốc

Mỗi năm có hơn 7 triệu người tử vong vì thuốc lá. Tại Việt Nam, con số này lên tới hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá.

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá".

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, khuyến khích sáng tạo trong truyền thông y tế và lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, không khói thuốc trên toàn quốc.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, thuốc lá là một trong những tác nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu liên quan tới các bệnh lý như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, mỗi năm có hơn 7 triệu người tử vong vì thuốc lá. Tại Việt Nam, con số này lên tới hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá mỗi năm (trong đó 84.500 người tử vong/năm liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong liên quan đến việc hít phải khói thuốc thụ động).

"Đây là những con số không chỉ gây nhức nhối về mặt y tế mà còn đặt ra thách thức lớn về mặt xã hội và kinh tế. Tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở người hút mà còn lan rộng đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi”, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà thông tin.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, mỗi làn khói thuốc trong không gian công cộng là một mối nguy tiềm tàng, là sự xâm phạm đến quyền được hít thở không khí trong lành của cộng đồng.

"Chúng ta đã chứng kiến những chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng, trong hành vi của người dân, và đặc biệt là trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Nhiều bệnh viện đã trở thành mô hình điểm, không chỉ thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc mà còn tích cực truyền thông, tư vấn bỏ thuốc, tạo ra môi trường điều trị an toàn, thân thiện và nhân văn", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nêu rõ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được quảng bá rầm rộ, đặc biệt nhắm vào giới trẻ, thì công tác truyền thông cần được nâng lên một tầm cao mới vừa sáng tạo, vừa hiệu quả, vừa lan tỏa mạnh mẽ. Do đó, cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá chính là một sáng kiến truyền thông đầy ý nghĩa, thể hiện sự đổi mới trong cách tiếp cận, cách truyền tải thông điệp sức khỏe đến cộng đồng.

Truyền thông đóng vai trò quan trọng giúp người bỏ thuốc tăng từ 40,5% lên 90%

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, trong những năm qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương thực hiện quy định cấm hút thuốc theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Những nỗ lực này đã giúp thay đổi đáng kể nhận thức và hành vi của người dân, góp phần giảm tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại nơi công cộng.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỉ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023); trong khi tỉ lệ người được tư vấn bỏ thuốc tăng từ 40,5% lên 90%. Những con số này cho thấy công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe đã mang lại những chuyển biến tích cực, song vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Theo Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi Vũ Mạnh Cường, năm nay cuộc thi dành cho toàn thể viên chức và người lao động đang công tác tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, thành trên cả nước. Các sản phẩm dự thi gồm hai loại hình: video clip và poster, và không chấp nhận sản phẩm tạo bởi công nghệ AI.

Ban giám khảo cuộc thi

Ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ thu hút nhiều tác phẩm sáng tạo, phản ánh chân thực những nỗ lực phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời truyền cảm hứng hành động vì một môi trường không khói thuốc, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và văn minh.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm tất cả viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sản phẩm dự thi gồm 2 loại hình là video clip và poster. Các sản phẩm do AI tạo ra không được phép dự thi.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi Vũ Mạnh Cường phát biểu

Đối với video clip: Thời lượng từ 30 giây đến 2 phút/video clip, đảm bảo dễ hiểu và thu hút người xem. Chất lượng video tối thiểu phải đạt full HD 1080p, định dạng MP4, MOV hoặc AVI.

Nếu video có lời thoại, cần có phụ đề tiếng Việt để đảm bảo dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Âm nhạc sử dụng trong video clip dự thi do chính người dự thi sáng tác và sở hữu bản quyền hoặc sử dụng từ nguồn miễn phí bản quyền và tuân thủ đúng điều khoản sử dụng.

Đối với poster truyền thông: Tác phẩm cần được thiết kế sáng tạo, thể hiện thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá một cách trực quan, dễ hiểu. Poster có thể được thiết kế bằng kỹ thuật số hoặc vẽ tay, nhưng phải được chuyển thành file mềm khi gửi bài dự thi.

Kích thước chuẩn là A3 hoặc A2, định dạng file JPG, PNG hoặc PDF với độ phân giải tối thiểu 300 DPI để đảm bảo chất lượng in ấn. Bố cục của poster cần rõ ràng, dễ nhìn, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh và nội dung chữ nhằm truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất.