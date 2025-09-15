Hà Nội

Doanh nghiệp

VINFAST và VIETMAP ký kết hợp tác chiến lược ,phát triển giải pháp thông minh cho người Việt

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Vietmap.

PV

Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với sản phẩm bản đồ Vietmap Live - một ứng dụng dẫn đường phổ biến và đáng tin cậy - dành cho các chủ sở hữu ô tô điện VinFast. Vietmap Live dự kiến sẽ được VinFast cung cấp cho người dùng trong các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài trong thời gian sắp tới. Song song đó, VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận hiệu quả hơn tới cộng đồng người sử dụng ô tô điện đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Về lâu dài, thông qua hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu hóa cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc gia và các khu đô thị lớn do Vinhomes phát triển. Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các tính năng bản đồ nâng cao như hỗ trợ điều hướng, hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS), định vị thời gian thực và các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS), qua đó tối ưu khả năng tích hợp hệ thống bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng và trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

a2.jpg

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, chia sẻ: Với vai trò là hãng xe ô tô điện Việt Nam đầu tiên và duy nhất, VinFast luôn ý thức vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ các đối tác trong nước cùng phát triển, mang đến cho khách hàng những sản phẩm thuần Việt chất lượng cao, được phát triển tối ưu cho người Việt. Hợp tác với Vietmap sẽ giúp cho xe điện VinFast thân thiện hơn, hữu ích hơn với nhiều tính năng phù hợp với thói quen sử dụng và nhu cầu của người dùng”.

Ông Huỳnh Bửu Quốc, Phó Tổng giám đốc Vietmap, cho biết: Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng thương hiệu ô tô điện Việt Nam - VinFast - trên hành trình kiến tạo giao thông thông minh, xanh và bền vững tại Việt Nam. Với thế mạnh về công nghệ bản đồ số và dữ liệu giao thông chi tiết, Vietmap sẽ cùng VinFast phát triển những giải pháp đột phá, do người Việt làm cho người Việt dùng. Hợp tác này thể hiện tinh thần đồng hành và sự gắn kết chặt chẽ của các doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ vững mạnh.

Hợp tác giữa VinFast và Vietmap một lần nữa cho thấy tầm nhìn chung của các doanh nghiệp Việt trong việc phát triển các sản phẩm, thương hiệu đạt đẳng cấp thế giới. Hợp tác sẽ không chỉ giúp những chiếc ô tô điện VinFast “made in Vietnam” thông minh hơn, thân thiện hơn với người dùng Việt Nam, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới với tiềm năng lớn cho Vietmap trong tương lai./.

Bài liên quan

Xe

VinFast bán gần 90.000 ôtô điện sau 8 tháng tại Việt Nam

VinFast khép lại tháng 8/2025 với 10.922 xe điện bàn giao, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 90.000 chiếc, giữ vững ngôi đầu thị trường Việt.

Video: Đánh giá Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.

Trong tháng 8/2025, VinFast ghi nhận 10.922 xe điện bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 89.970 xe. Thành tích này giúp hãng tiếp tục giữ vững ngôi đầu thị trường ôtô điện tại Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Xem chi tiết

Xe

VinFast ra mắt ba xe máy điện pin tháo rời, chạy tới 262 km/sạc

VinFast ra mắt ba mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite. Cả ba đều được trang bị 2 pin, một pin cố định và một pin tháo rời, chạy tới 262 km/sạc.

Video: Vinfast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 pin có thể tháo rời.

Điểm chung của cả 3 mẫu xe mới là ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt phía dưới sàn để chân, xe còn được trang bị thêm ngăn chứa pin thứ 2 với dung lượng tương đương ở trong cốp, giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.

Xem chi tiết

Xe

VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ

VF6 và VF7 là những mẫu xe đầu tiên được xuất xưởng ở nhà máy VinFast đặt tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng tại thị trường này.

Video: VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng ưa chuộng xe điện, đặc biệt ở phân khúc SUV. VinFast mang tới hai sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương, từ phạm vi hoạt động, không gian tiện nghi đến các tính năng an toàn tiên tiến, với kỳ vọng tái định nghĩa trải nghiệm sở hữu xe điện cao cấp tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Xem chi tiết

