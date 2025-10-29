Hà Nội

Kinh doanh

Viglacera sắp chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 22%

Viglacera chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 12/11 và thanh toán vào 5/12, trong bối cảnh lợi nhuận quý 3 giảm mạnh còn 117 tỷ đồng – thấp nhất 7 quý.

Lê Vy

Tổng công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức năm 2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2025, ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 5/12/2025.

Tỷ lệ thực hiện 22% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng. Với 448,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến chi khoảng 986 tỷ đồng để thanh toán cổ tức, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024.

Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.336 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 20%, còn 691 tỷ đồng, do giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn tốc độ tăng doanh thu.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Viglacera đạt 117 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2024 và là mức thấp nhất trong 7 quý gần đây. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân do yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, đặc biệt là các cơn bão Ragasa và Bualoi.

Lũy kế 9 tháng, Viglacera ghi nhận doanh thu gần 9.460 tỷ đồng, tăng 14%, lợi nhuận sau thuế đạt 955 tỷ đồng, tăng 48%. Kết quả này tương ứng 65% kế hoạch doanh thu và hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

