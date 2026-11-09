Vietnam.travel vượt website du lịch Thái Lan, vươn lên thứ 2 Đông Nam Á

Tháng 10/2026, vietnam.travel ghi nhận lượng truy cập tăng 19,4%, vượt website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á với các chỉ số tương tác tích cực (Ảnh: Similarweb)

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á

Theo dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10/2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan. Số trang xem trung bình của vietnam.travel đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của vietnam.travel đối với người dùng quốc tế, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

Từ website quảng bá đến nền tảng du lịch số toàn diện

Trên cơ sở kế thừa hệ thống thông tin hiện có, vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Một trong những thay đổi nổi bật là mở rộng từ website chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Việc bổ sung 10 ngôn ngữ giúp vietnam.travel tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế, giảm rào cản ngôn ngữ và mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Nội dung được phát triển đa dạng với hình ảnh, video, thuyết minh đa phương tiện, tập trung vào các giá trị nổi bật như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Website được đổi mới giao diện, bổ sung thêm 10 ngôn ngữ, mở rộng phạm vi kết nối thị trường khách quốc tế (Ảnh: vietnam.travel)

Điểm khác biệt trong chiến lược nâng cấp vietnam.travel là sẽ tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Du khách sẽ có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển; lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp trên nền tảng. Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm. Du khách có thể sử dụng công cụ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn và gợi ý hành trình, tra cứu dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đồng thời được hỗ trợ kiểm tra thông tin trước khi gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Du khách quốc tế giờ đây có thể khám phá những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam qua những hành trình độc đáo (Ảnh: vietnam.travel)(Ảnh: vietnam.travel)

Với định hướng này, vietnam.travel không chỉ là kênh cung cấp thông tin về điểm đến mà còn từng bước trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với địa phương, doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam. Qua đó, nền tảng vừa hỗ trợ du khách từ khâu tìm hiểu, lựa chọn điểm đến đến đặt dịch vụ và tổ chức chuyến đi, vừa tạo thêm kênh để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế.

Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch số

Việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đưa vào khai thác các chức năng đã hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu kết nối, kiểm thử và vận hành. Các dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn thiện gắn với tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu, quy trình xử lý yêu cầu.

Các hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác và xử lý giao dịch được thực hiện thông qua các phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, hướng tới bảo đảm thông tin đặt dịch vụ, thanh toán và trạng thái thực hiện được quản lý thống nhất.

Website tích hợp tiện ích hỗ trợ du khách quốc tế có thể đặt dịch vụ du lịch trực tuyến (Ảnh: vietnam.travel)

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ trên môi trường số, việc vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á là dấu mốc đáng ghi nhận. Cùng với định hướng mở rộng ngôn ngữ, ứng dụng AI và tích hợp dịch vụ, vietnam.travel được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Việt Nam.