Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới Việt Nam - Lào

Tại Cửa khẩu Nam On của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đoàn Việt Nam từ Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) di chuyển về phía Cửa khẩu Nam On (Lào). Ảnh: Khánh Toàn.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn và đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone làm trưởng đoàn.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nồng nhiệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Trần Nam.

Tại khu vực cửa khẩu, hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị và dự lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone chào cột mốc biên giới. Ảnh: Trần Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới chủ quyền 460 phía Việt Nam. Ảnh: Trần Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị trong khuôn viên cột mốc phía Lào. Ảnh: Trần Nam.

Cùng tham gia đoàn còn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành

Đoàn cũng sẽ thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho học sinh Trường tiểu học Thông (bản Xốp Tòng, huyện XayChămPhon); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào trước khi được tiễn tại cửa khẩu Nặm On.