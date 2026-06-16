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Chính trị

Việt Nam chủ trì khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển

Hội nghị thường niên lần thứ 35 của các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, với sự tham dự của đông đảo quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế.

Theo Quang Trung/VOV

Ngày 15/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì phiên khai mạc của Hội nghị trên cương vị Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển (SPLOS 35) và tiếp đó, đã phát biểu tại phiên thảo luận về Báo cáo của Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) trong tư cách Trưởng Đoàn Việt Nam.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển (SPLOS)

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển (SPLOS)

Hội nghị năm nay có sự tham dự của đại diện 172 quốc gia thành viên Công ước Luật biển (UNCLOS), quan sát viên, Lãnh đạo các cơ quan được thành lập theo Công ước và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chào mừng hai nước Campuchia và Kyrgyzstan lần đầu tham dự với tư cách quốc gia thành viên UNCLOS, nhấn mạnh UNCLOS tiếp tục là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, tạo nền tảng cho ổn định, hợp tác và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Trong bối cảnh đại dương đang đối mặt với nhiều thách thức mới như biến đổi khí hậu, ô nhiễm biển, suy giảm đa dạng sinh học, an ninh hàng hải và tác động của công nghệ mới, Thứ trưởng cho rằng các quốc gia cần tăng cường hợp tác và huy động thêm nguồn lực để bảo vệ đại dương nhằm duy trì không gian biển hòa bình, an ninh và phát triển bền vững; đồng thời ghi nhận những tiến triển đáng chú ý trong quản trị biển toàn cầu thời gian qua, trong đó có việc Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ) có hiệu lực từ ngày 17/01/2026, thành công của Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Nice, Pháp, cùng các hoạt động của ITLOS, Cơ quan quyền lực đáy đại dương và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tiếp tân đối ngoại

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tiếp tân đối ngoại

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả UNCLOS, ủng hộ hoạt động của các cơ quan được thành lập theo Công ước, phối hợp cùng nhau ứng phó với những thách thức mới trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và thiện chí.

Tại phiên khai mạc, đại diện các nước, Phó Tổng thư ký và Ban Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch SPLOS 35, góp phần đề cao vai trò, giá trị của UNCLOS, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị biển và đại dương, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan được thành lập trong khuôn khổ Công ước. Thứ trưởng thường trực, sau đó đã chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội nghị cho Đại sứ Wellington Bencosme, Trưởng Phái đoàn Cộng hòa Dominica tại Liên hợp quốc, được Hội nghị đồng thuận bầu làm Chủ tịch SPLOS 36.

Tại thảo luận về báo cáo của ITLOS, cùng với các nước thành viên Công ước, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định giá trị và vai trò của ITLOS trong việc giải quyết hòa bình tranh chấp, góp phần giải thích và làm rõ các quy định của UNCLOS, bày tỏ ủng hộ các hoạt động Toà, đặc biệt là các chương trình xây dựng năng lực hỗ trợ cho các nước đang phát triển.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt phát biểu khai mạc tiếp tân

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt phát biểu khai mạc tiếp tân

Buổi trưa cùng ngày, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức tiếp tân đối ngoại trọng thể nhân dịp khai mạc SPLOS 36 và tiếp tục giới thiệu ứng cử viên của ta, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, vào vị trí thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035. Tham dự sự kiện có Trưởng đoàn các nước tham dự SPLOS 36, Đại sứ, Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực các nước tại Liên hợp quốc, Chủ tịch ITLOS, đại diện các tổ chức quốc tế, cố vấn pháp lý và cán bộ phụ trách ứng cử của các nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, Ứng cử viên của Việt Nam vào ITLOS phát biểu tại tiếp tân

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, Ứng cử viên của Việt Nam vào ITLOS phát biểu tại tiếp tân

Phát biểu tại tiệc tiếp tân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình tranh chấp. Việc Việt Nam lần đầu tiên đề cử ứng viên vào vị trí thẩm phán ITLOS nhằm đóng góp tích cực hơn cho việc giải thích và thực thi UNCLOS. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh bày tỏ vinh dự khi được đề cử và khẳng định cam kết phục vụ với tinh thần độc lập, khách quan, liêm chính và tận tâm với công lý nếu trúng cử.

Theo chương trình nghị sự, trong các ngày làm việc tiếp theo, Hội nghị sẽ thảo luận các báo cáo của Cơ quan Quyền lực Đáy đại dương, Ủy ban Ranh giới thềm lục địa, Báo cáo tổng quan của Tổng thư ký về tình hình thực thi UNCLOS và bầu Thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035.

#Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển

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Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết: Sau 16 năm tổ chức, hội thảo đã trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng và kết nối, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch mang tính địa chấn, biến động nhanh chóng và bất định, việc thúc đẩy, đối thoại hơn nữa là điều cấp thiết để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro, xóa bỏ mơ hồ từ những tính toán sai hoặc hiểu lầm. Đối thoại sẽ góp phần củng cố hiểu biết chung về các “luật chơi” và những bộ quy tắc ứng xử, qua đó gắn kết các quốc gia và cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.

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