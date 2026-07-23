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Chính trị

Tặng giống sâm Ngọc Linh 5,7 tỷ đồng tạo sinh kế cho gia đình chính sách

Hơn 370 hộ gia đình chính sách, người có công tại 3 xã vùng khó khăn tỉnh Quảng Ngãi được tặng hơn 18.500 cây giống sâm Ngọc Linh thuần chủng để tạo sinh kế.

Tuệ Minh

Ngày 22/7, chính quyền các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức chương trình "Trao sinh kế, vun bồi tương lai” cho hộ gia đình chính sách, người có công.

Đây là một trong những chương trình, hoạt động ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền ba xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum nhằm tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026).

Địa bàn 3 xã nói trên hiện có 371 hộ gia đình chính sách, người có công, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría. Tại chương trình, mỗi hộ được trao 50 cây giống sâm Ngọc Linh thuần chủng (trị giá 300.000 đồng/cây), 500.000 đồng tiền mặt và các sản phẩm nước yến sâm để chăm sóc sức khỏe. Tổng giá trị quà tặng khoảng 5,7 tỷ đồng.

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18.500 cây giống sâm Ngọc Linh trị giá 5,7 tỷ đồng được trao tặng, tạo sinh kế cho gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

Chương trình trao tặng cây giống hôm nay là lời tri ân đối với những người đã cống hiến cho đất nước, đồng thời thể hiện mong muốn của chính quyền, Nhân dân cùng doanh nghiệp được chia sẻ những giá trị mà sâm Ngọc Linh mang lại với chính cộng đồng.

Các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao là vùng trồng sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, doanh nghiệp đang liên kết với đồng bào Xơ Đăng phát triển vùng sâm dưới tán rừng theo hướng cùng đầu tư, cùng hưởng lợi.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cho hay: “Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum luôn đồng hành cùng địa phương trong bảo tồn nguồn gen, mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh và xây dựng chuỗi liên kết với người dân dưới tán rừng. Từ sự đồng hành đó, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng đã có điều kiện tiếp cận cây sâm, từng bước hình thành những vườn sâm mang lại giá trị kinh tế cao".

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông cùng doanh nghiệp trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (ảnh UBND xã)
Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông cùng doanh nghiệp trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (ảnh UBND xã)

Theo ông Huy, nhiều gia đình người có công trên địa bàn từ lâu mong muốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng chưa đủ điều kiện mua cây giống do giá trị cao. Việc doanh nghiệp tiếp tục trao tặng cây giống lần này không chỉ thể hiện sự tri ân đối với người có công mà còn giúp các hộ hiện thực hóa mong muốn phát triển sinh kế từ cây sâm, góp phần giữ gìn và mở rộng vùng dược liệu đặc hữu của địa phương.

“Để nguồn giống phát huy hiệu quả, tôi đã giao bộ phận chuyên môn bố trí cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ làm đất và xuống giống đúng thời vụ, giúp các hộ chăm sóc theo đúng quy trình”, ông Huy nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi viếng hương, thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu - quangngai.gov.vn
#sâm Ngọc Linh #Quảng Ngãi #người có công #tặng cây giống #phát triển sinh kế #dược liệu

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