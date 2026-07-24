Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

Chiều 24/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất thông qua chủ trương thành lập hai thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VGP.

Trước đó, chiều 22/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tại tổ về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo định hướng, Bắc Ninh được xây dựng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu; phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Sau Hội nghị Trung ương 3, Trung ương yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trung tâm phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Bacninh.gov.vn.

Tỉnh Bắc Ninh, được hợp nhất bởi hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ, với diện tích khoảng 4.700 km², dân số gần 4 triệu người, nằm trong nhóm địa phương có quy mô lớn của Đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 cả nước về GRDP, xếp sau TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai, thuộc nhóm dẫn đầu về thu nhập, xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.

Năm 2025, GRDP tỉnh Bắc Ninh tăng 10,27% - một trong số ít địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD, gấp 1,16 lần bình quân cả nước; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Những con số này cho thấy nền tảng tăng trưởng ổn định, thực chất và bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với GRDP tăng 10,56%, xếp thứ 6 toàn quốc, nằm trong nhóm 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TD.

Bắc Ninh cũng là “điểm đến lớn” của dòng vốn quốc tế. Hiện nay tỉnh đang trở thành trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu cả nước, quy tụ hàng loạt Tập đoàn lớn như: Samsung, Canon, Foxconn, Goertek, Luxshare-ICT, Amkor…

Tính đến giữa tháng 7/2026, toàn tỉnh có hơn 3.640 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 50,82 tỷ USD từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất điện tử, công nghệ cao tầm khu vực…

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng nhưng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sau khi được công nhận, Bắc Ninh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược; phát triển các động lực tăng trưởng mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt, khu công nghệ số tập trung, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa - xã hội, tăng diện tích cây xanh, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại dựa trên nền tảng dữ liệu số, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh và đáng sống.

Một góc đô thị Quảng Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: QMG.

Đối với Quảng Ninh, chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Chính trị thống nhất từ đầu tháng 4/2026, trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của tỉnh hiện nay.

Năm 2025, Quảng Ninh đạt quy mô kinh tế hơn 368.445 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 84.500 tỷ đồng, tăng trưởng GRDP 11,89%. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng. Theo định hướng, Quảng Ninh sẽ phát triển thành đô thị xanh, thông minh, tái cấu trúc không gian theo mô hình tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản.