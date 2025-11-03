Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: Đoàn kết trong bất định

Hội thảo thu hút cùng gần 50 diễn giả là những chuyên gia hàng đầu, uy tín tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế, cùng hơn 300 đại biểu, trong đó có 11 đại sứ, từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có hơn 200 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết: Sau 16 năm tổ chức, hội thảo đã trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng và kết nối, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch mang tính địa chấn, biến động nhanh chóng và bất định, việc thúc đẩy, đối thoại hơn nữa là điều cấp thiết để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro, xóa bỏ mơ hồ từ những tính toán sai hoặc hiểu lầm. Đối thoại sẽ góp phần củng cố hiểu biết chung về các “luật chơi” và những bộ quy tắc ứng xử, qua đó gắn kết các quốc gia và cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề Hội thảo năm nay: “Đoàn kết trong bất định” phản ánh thực tế của thời đại, thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Thế giới ngày nay “mong manh” hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các nguyên tắc định hình từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị “xói mòn”. , vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi “những cơn gió bất định” và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định những nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng; Việt Nam tự hào là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), thể hiện cam kết bền vững với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Bà Seema Malhotra - Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, đã có bài phát biểu dẫn đề ghi hình gửi hội nghị, hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Bà Seema Malhotra cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Vương quốc Anh - Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, bao gồm hợp tác an ninh biển; khẳng định cam kết lâu dài của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ủng hộ hòa bình, thịnh vượng, ổn định khu vực và các nguyên tắc quốc tế.

Bà Seema Malhotra đánh giá Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực, những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực. Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS.

Bà Seema Malhotra cũng cho biết, Anh luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì ổn định tại khu vực. Tiếp tục ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Tầm nhìn Hàng hải ASEAN; ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên....