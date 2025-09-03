Viên ngọc trai lâu đời nhất thế giới, lai lịch thật gây sốc

Sự hiện diện của ngọc trai tại địa điểm khảo cổ là bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán ngọc trai đã tồn tại ít nhất là từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới.
Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.
Vụ mất tích ở làng Anjikuni năm 1930 là một trong những bí ẩn lớn nhất tại vùng hoang dã Canada, với nhiều chi tiết rùng rợn và khó lý giải.
Vừa dữ dằn lại vừa bí ẩn, quỷ Tasmania (Sarcophilus harrisii) là một trong những loài thú có túi nổi tiếng nhất của Úc.
Nếu như ở Việt Nam, na rừng giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg thì tại Trung Quốc, giá có thể lên đến hơn 500.000 đồng/kg.
Trong không khí hân hoan toàn dân tộc trong ngày Quốc khánh 2/9, dàn "chị đẹp" đã cùng lan tỏa tinh thần yêu nước qua những bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân.
Hoàng Yến Chibi từng gây chú ý khi xuất hiện vài giây trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 19 năm trước. Giờ đây, cô trở thành nữ ca sĩ xinh đẹp, gợi cảm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/9, Bọ Cạp thành tích nổi bật, công danh sáng, tài lộc cũng thăng hoa. Thiên Bình chú ý tài sản cá nhân, tránh mất mát.
Cứ ngỡ chỉ có duy nhất Opel GT màu đỏ xuất hiện tại Việt Nam, thì bất ngờ ông Đặng Lê Nguyễn Vũ cầm lái thêm một chiếc màu bạc, làm giới chơi xe phải khâm phục.
Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng. Linh Rin đón sinh nhật bên ông xã Phillip Nguyễn.
Trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2/9, hình ảnh chỉ 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình của một chiến sĩ đã khiến nhiều người phải truy tìm danh tính.
Từ 5/9 đến 5/10, 3 con giáp nhận lộc trời cho, trúng số liên tiếp, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp mở ra trang mới huy hoàng.
Nhóm nghiên cứu quốc tế xác định bằng chứng sớm nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi ở Israel.
Một nghiên cứu mới đã bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ sức nặng khổng lồ của dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.
Dù rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI, Meta vẫn hợp tác với đối thủ và liên tục chứng kiến nhân sự cấp cao rời đi, làm dấy lên nghi vấn quan hệ rạn nứt.
Chỉ còn 2 ngày nữa, năm học mới 2025-2026 chính thức khai giảng, nhưng tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngổn ngang sau cơn bão số 5.
Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines vừa đón nhận mẫu SUV MG ZS 2025 mới với giá từ 948.888 - 1.328.888 Peso (khoảng 437 - 612 triệu đồng).
Chỉ với vài thói quen nhỏ khi dùng lò vi sóng và lò nướng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.
Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng.
Diễn viên Lê Phương cùng cậu con trai Cà Pháo và con gái Bông thổi nến mừng tuổi mới bên gia đình.