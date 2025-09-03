Hà Nội

Viên ngọc trai lâu đời nhất thế giới, lai lịch thật gây sốc

Kho tri thức

Viên ngọc trai lâu đời nhất thế giới, lai lịch thật gây sốc

Sự hiện diện của ngọc trai tại địa điểm khảo cổ là bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán ngọc trai đã tồn tại ít nhất là từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu định cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới trên đảo Marawah, ngoài khơi bờ biển phía tây Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các chuyên gia đến từ Bảo tàng Louvre Abu Dhabi bất ngờ tìm thấy một vật thể cực kỳ cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.
Đó là một viên ngọc trai cổ, và qua phương pháp xác định niên đại carbon phóng xạ, kết quả cho thấy viên ngọc trai này có niên đại vào khoảng năm 5.800 đến 5.600 Trước Công nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.
Điều này giúp nó trở thành viên ngọc trai lâu đời nhất thế giới. Ảnh: @Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.
Viên ngọc trai tự nhiên sáng bóng này có đường kính dưới ba milimét và có tông màu hồng da nhẹ. Nó được tìm thấy dưới sàn của một công trình kiến ​​trúc bằng đá tiền sử. Ảnh: @Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.
Ông Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chủ tịch Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, cho biết: “Ngọc trai Bảo tàng Louvre Abu Dhabi là một phát hiện đáng kinh ngạc, minh chứng cho nguồn gốc xa xưa của sự gắn bó tổ tiên tiền sử với biển cả”. Ảnh: @Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#ngọc trai #trang sức #khu định cư #tiền sử #biển

