Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Viên kim cương lớn thứ hai thế giới đắt đỏ cỡ nào?

Giải mã

Viên kim cương lớn thứ hai thế giới đắt đỏ cỡ nào?

Viên kim cương lớn thứ hai thế giới nặng 2.492 carat được tìm thấy ở Botswana. Hiện các chuyên gia cố gắng định giá chính xác giá trị của viên kim cương này.

Tâm Anh (TH)
Viên kim cương lớn thứ 2 trên thế giới có thể sớm tìm được "ngôi nhà" mới có thể là bảo tàng hoặc bộ sưu tập của một nhân vật hoàng gia nào đó sau khi được đánh giá thận trọng. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Viên kim cương lớn thứ 2 trên thế giới có thể sớm tìm được "ngôi nhà" mới có thể là bảo tàng hoặc bộ sưu tập của một nhân vật hoàng gia nào đó sau khi được đánh giá thận trọng. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Được phát hiện tại mỏ Karowe (Botswana) thuộc sở hữu của công ty khai khoáng Canada Lucara Diamond Corp vào năm 2024, viên kim cương nặng 2.492 carat có tên là Motswedi. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Được phát hiện tại mỏ Karowe (Botswana) thuộc sở hữu của công ty khai khoáng Canada Lucara Diamond Corp vào năm 2024, viên kim cương nặng 2.492 carat có tên là Motswedi. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Viên kim cương 2.492 carat hiện chỉ xếp sau viên kim cương Cullinan tìm thấy ở Nam Phi năm 1905. Viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat, được cắt thành 9 viên đá lớn, đánh số I-IX và gần 100 viên đá nhỏ hơn, trị giá hàng triệu USD. Ảnh: thaigemjewelry.or.th.
Viên kim cương 2.492 carat hiện chỉ xếp sau viên kim cương Cullinan tìm thấy ở Nam Phi năm 1905. Viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat, được cắt thành 9 viên đá lớn, đánh số I-IX và gần 100 viên đá nhỏ hơn, trị giá hàng triệu USD. Ảnh: thaigemjewelry.or.th.
Trước khi tìm được chủ nhân mới, nhà buôn ngọc HB Antwerp cần định giá viên kim cương Motswedi. Công việc này được đánh giá là vô cùng khó khăn. HB Antwerp hiện đang trưng bày viên kim cương Motswedi. Ảnh: Wuyi Wang.
Trước khi tìm được chủ nhân mới, nhà buôn ngọc HB Antwerp cần định giá viên kim cương Motswedi. Công việc này được đánh giá là vô cùng khó khăn. HB Antwerp hiện đang trưng bày viên kim cương Motswedi. Ảnh: Wuyi Wang.
“Hiện rất khó để định giá nó. Chúng tôi phải kiểm tra viên đá trước và xem có thể thu được gì sau khi được cắt mài”, bà Margaux Donckier, Giám đốc đối ngoại của HB Antwerp chia sẻ. Ảnh: idexonline.com.
“Hiện rất khó để định giá nó. Chúng tôi phải kiểm tra viên đá trước và xem có thể thu được gì sau khi được cắt mài”, bà Margaux Donckier, Giám đốc đối ngoại của HB Antwerp chia sẻ. Ảnh: idexonline.com.
Theo Giám đốc Donckier, mặc dù viên kim cương Motswedi chưa được định giá chính thức nhưng “nó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới”. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Theo Giám đốc Donckier, mặc dù viên kim cương Motswedi chưa được định giá chính thức nhưng “nó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới”. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Những bức ảnh do công ty khai khoáng Canada Lucara Diamond Corp công bố cho thấy viên kim cương Motswedi lớn bằng lòng bàn tay. Hiện các chuyên gia chưa rõ liệu nó có thể được chế tác thành những viên đá quý đạt chất lượng tốt nhất hay không. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Những bức ảnh do công ty khai khoáng Canada Lucara Diamond Corp công bố cho thấy viên kim cương Motswedi lớn bằng lòng bàn tay. Hiện các chuyên gia chưa rõ liệu nó có thể được chế tác thành những viên đá quý đạt chất lượng tốt nhất hay không. Ảnh: Lucara Diamond Corp.
Đây không phải lần đầu tiên phát hiện kim cương khổng lồ tại mỏ kim cương Karowe. Trước đó, vào năm 2015, viên kim cương Lesedi La Rona nặng 1.109 carat đã được tìm thấy tại mỏ khoáng sản này. Ảnh: gia.edu.
Đây không phải lần đầu tiên phát hiện kim cương khổng lồ tại mỏ kim cương Karowe. Trước đó, vào năm 2015, viên kim cương Lesedi La Rona nặng 1.109 carat đã được tìm thấy tại mỏ khoáng sản này. Ảnh: gia.edu.
Vào thời điểm phát hiện, Lesedi La Rona là viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới và có giá trị lên đến 53 triệu USD. Ảnh: FT montage/Getty Images.
Vào thời điểm phát hiện, Lesedi La Rona là viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới và có giá trị lên đến 53 triệu USD. Ảnh: FT montage/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
Tâm Anh (TH)
#kim cương Motswedi #định giá kim cương #mỏ kim cương Karowe #viên kim cương lớn thứ hai thế giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT