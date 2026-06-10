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[VIDEO] Trung Quốc thành lập viện nghiên cứu AI trong không gian

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[VIDEO] Trung Quốc thành lập viện nghiên cứu AI trong không gian

Viện điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt nhằm phát triển AI và phóng vệ tinh thử nghiệm trước 2028, hỗ trợ từ Bộ Công nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghiên cứu AI Trung Quốc #Viện điện toán không gian #Phóng vệ tinh thử nghiệm #Hỗ trợ Bộ Công nghiệp #Phát triển công nghệ không gian

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