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[VIDEO] Tình bạn đặc biệt Elon Musk và Jensen Huang thay đổi ngành AI

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[VIDEO] Tình bạn đặc biệt Elon Musk và Jensen Huang thay đổi ngành AI

Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.

Minh Quân - Hà Anh
#Quan hệ Elon Musk và Jensen Huang #Đầu tư vào AI năm 2016 #Sự phát triển của siêu máy tính Nvidia #Ảnh hưởng của Elon Musk đến ngành AI #Tiến bộ công nghệ AI và máy tính

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