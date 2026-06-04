Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Tình bạn đặc biệt Elon Musk và Jensen Huang thay đổi ngành AI
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
Anthropic huy động 65 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI. Tập trung khách hàng doanh nghiệp và hậu thuẫn từ Altimeter Capital.
Dữ liệu từ Fed cho thấy 10% giàu nhất sở hữu 68% tài sản, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Mỹ.
Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.
Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.
Sacombank chuẩn bị thu giữ 507 sổ đỏ của dự án Viva City do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ, trong bối cảnh công ty lỗ hơn 1.268 tỷ đồng.
FPT phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho lãnh đạo và nhân viên, giảm giá gần 90% so với thị trường.
Khám phá các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất tháng 6, với mức lên tới 7%/năm từ MBV, LPBank, PGBank và VIB.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch vành đai 5, mở rộng thành cao tốc 8 làn xe, nhằm nâng cao hạ tầng giao thông thủ đô.
Các doanh nghiệp bất động sản như Hoàng Quân, TTC Land, Khang Điền và An Gia mở rộng sang khu công nghiệp, văn phòng và nhà ở thương mại.
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
Anthropic huy động 65 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI. Tập trung khách hàng doanh nghiệp và hậu thuẫn từ Altimeter Capital.
Dữ liệu từ Fed cho thấy 10% giàu nhất sở hữu 68% tài sản, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Mỹ.
Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.
Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.
Sacombank chuẩn bị thu giữ 507 sổ đỏ của dự án Viva City do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ, trong bối cảnh công ty lỗ hơn 1.268 tỷ đồng.
FPT phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho lãnh đạo và nhân viên, giảm giá gần 90% so với thị trường.
Khám phá các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất tháng 6, với mức lên tới 7%/năm từ MBV, LPBank, PGBank và VIB.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch vành đai 5, mở rộng thành cao tốc 8 làn xe, nhằm nâng cao hạ tầng giao thông thủ đô.
Các doanh nghiệp bất động sản như Hoàng Quân, TTC Land, Khang Điền và An Gia mở rộng sang khu công nghiệp, văn phòng và nhà ở thương mại.
Giá vàng SJC lao dốc hơn 32 triệu đồng so với đỉnh lịch sử cuối tháng 1, khiến người mua chịu lỗ lớn trên thị trường vàng.
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