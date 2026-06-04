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[VIDEO] Anthropic Soán Ngôi OpenAI, Trở Thành Công Ty AI Giá Trị Nhất Thế Giới

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[VIDEO] Anthropic Soán Ngôi OpenAI, Trở Thành Công Ty AI Giá Trị Nhất Thế Giới

Anthropic huy động 65 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI. Tập trung khách hàng doanh nghiệp và hậu thuẫn từ Altimeter Capital.

Minh Quân - Hà Anh
#Cạnh tranh trong ngành AI #Giá trị và định giá công ty #Chiến lược phát triển doanh nghiệp #Đầu tư và huy động vốn AI #Vai trò của các nhà đầu tư lớn

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