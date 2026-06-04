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[VIDEO] Từ 1/7: Mua bán vật phẩm ảo trong game bị phạt nặng

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[VIDEO] Từ 1/7: Mua bán vật phẩm ảo trong game bị phạt nặng

Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách phạt mua bán vật phẩm ảo #Nghị định 174 về game #Xử phạt hành vi thương mại trong game #Ảnh hưởng của quy định mới #Hệ quả pháp lý cho doanh nghiệp game

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