[VIDEO] Từ 1/7: Mua bán vật phẩm ảo trong game bị phạt nặng

Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.