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[VIDEO] Nuôi Em trùng mã vì Excel: Không vi phạm hình sự, cơ quan chức năng kết luận

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[VIDEO] Nuôi Em trùng mã vì Excel: Không vi phạm hình sự, cơ quan chức năng kết luận

Nhà sáng lập dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung công bố kết quả từ cơ quan chức năng, khẳng định không vi phạm hình sự, nhưng thừa nhận sai sót.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả điều tra dự án Nuôi Em #Không vi phạm hình sự #Chủ dự án Hoàng Hoa Trung #Sai sót trong quản lý #Thông báo từ cơ quan chức năng

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