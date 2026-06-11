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[VIDEO] Nhật Bản gom dầu ăn thải làm nhiên liệu máy bay

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[VIDEO] Nhật Bản gom dầu ăn thải làm nhiên liệu máy bay

Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Eneos, ANA và Japan Airlines triển khai chiến dịch Fry to Fly, thu gom dầu ăn thải sản xuất nhiên liệu hàng không bền v

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách năng lượng bền vững Nhật Bản #Hợp tác giữa các hãng hàng không và công ty dầu mỏ #Sử dụng dầu ăn thải làm nhiên liệu máy bay #Chiến dịch Fry to Fly và phát triển nhiên liệu sinh học #Ứng dụng nhiên liệu hàng không thân thiện môi trường

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