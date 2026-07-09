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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất tính giá điện theo giờ cho hộ gia đình

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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất tính giá điện theo giờ cho hộ gia đình

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện theo giờ (TOU) cho hộ gia đình để thúc đẩy sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách giá điện theo giờ #Khuyến khích sử dụng điện giờ thấp #Điều chỉnh giá điện hộ gia đình #Biểu giá điện theo giờ (TOU) #Ảnh hưởng đến tiêu thụ điện gia đình

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