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[VIDEO] Làm việc từ xa ảnh hưởng đến lợi thế nghề nghiệp của Gen Z

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[VIDEO] Làm việc từ xa ảnh hưởng đến lợi thế nghề nghiệp của Gen Z

Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Harvard và Stanford cho thấy làm việc từ xa làm giảm cơ hội thăng tiến của giới trẻ Gen Z.

Minh Quân - Hà Anh
#Làm việc từ xa và lợi thế nghề nghiệp của Gen Z #Ảnh hưởng của làm việc từ xa đến cơ hội thăng tiến #Nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York #Ảnh hưởng của làm việc từ xa theo Harvard và Stanford #Thách thức nghề nghiệp của Gen Z trong môi trường làm việc từ xa

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