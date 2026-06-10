[VIDEO] Làm việc từ xa ảnh hưởng đến lợi thế nghề nghiệp của Gen Z

Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Harvard và Stanford cho thấy làm việc từ xa làm giảm cơ hội thăng tiến của giới trẻ Gen Z.