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[VIDEO] Hà Nội giảm thôn tổ dân phố, gần 5.000 người mất việc

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[VIDEO] Hà Nội giảm thôn tổ dân phố, gần 5.000 người mất việc

Hà Nội giảm mạnh số thôn tổ dân phố, gây ảnh hưởng tới gần 4.800 người hoạt động không chuyên trách trong thành phố.

Minh Quân - Hà Anh
#Giảm số lượng thôn tổ dân phố tại Hà Nội #Ảnh hưởng đến lực lượng hoạt động không chuyên trách #Thay đổi tổ chức hành chính đô thị #Tác động công việc của người dân #Chính sách giảm bộ máy hành chính

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