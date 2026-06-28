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[VIDEO] Golden Gate, Viettel Post và ngân hàng giảm nhân sự kỷ lục 2025

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[VIDEO] Golden Gate, Viettel Post và ngân hàng giảm nhân sự kỷ lục 2025

Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.

Minh Quân - Hà Anh
#Cắt giảm nhân sự lớn #Tái cơ cấu doanh nghiệp #Chuyển đổi số trong ngành #Ảnh hưởng của số hóa #Lao động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ

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