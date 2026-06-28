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[VIDEO] Mỹ hoãn đưa DeepSeek và hơn 100 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

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[VIDEO] Mỹ hoãn đưa DeepSeek và hơn 100 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm hoãn kế hoạch trừng phạt DeepSeek, CXMT và hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Bắc Kinh.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách trừng phạt Trung Quốc #Chính quyền Mỹ và doanh nghiệp Trung Quốc #Hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung #DeepSeek và CXMT trong danh sách đen #Quyết định hoãn trừng phạt

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