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[SPOTLIGHT] Chi phí sinh hoạt tại TP HCM tăng: bún 100k, cà phê 45k

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[SPOTLIGHT] Chi phí sinh hoạt tại TP HCM tăng: bún 100k, cà phê 45k

Giá cả hàng loạt dịch vụ tại TP HCM từ ăn uống, xe công nghệ Grab, be đến giặt sấy đồng loạt tăng. Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định đây là xu hướng khó tránh khi CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.

Minh Quân - Hà Anh
#Chi phí sinh hoạt tăng tại TP HCM #Giá cả dịch vụ và thực phẩm #Ảnh hưởng của giá cả đến đời sống #Xu hướng tăng giá hàng loạt #Chuyên gia nhận định về chi phí

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