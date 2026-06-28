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[VIDEO] Hệ sinh thái Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng lao đao vì nợ nần chồng chất

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[VIDEO] Hệ sinh thái Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng lao đao vì nợ nần chồng chất

Hệ sinh thái Bkav đối mặt nhiều khó khăn với nợ nần, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội và trái phiếu quá hạn gần 180 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Hệ sinh thái Bkav và nợ nần #Chậm đóng bảo hiểm xã hội #Nợ trái phiếu và lợi nhuận #Tình hình tài chính công ty công nghệ #Ảnh hưởng của nợ nần đến doanh nghiệp

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