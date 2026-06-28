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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp rút 166.000 tỷ khỏi ngân hàng, dân cư đổ gửi tiết kiệm

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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp rút 166.000 tỷ khỏi ngân hàng, dân cư đổ gửi tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi doanh nghiệp giảm hơn 166.000 tỷ đồng trong quý I, trong khi người dân tăng gửi tiết kiệm gần 226.000 tỷ, khiến thanh khoản ngân hàng chịu áp lực lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển dịch dòng tiền doanh nghiệp #Tăng trưởng gửi tiết kiệm dân cư #Ảnh hưởng chính sách tiền tệ #Thay đổi trong hoạt động ngân hàng #Tình hình tài chính quý I

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