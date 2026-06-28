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[VIDEO] Gói thầu ACV chậm tiến độ đe dọa khai thác sân bay Long Thành

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[VIDEO] Gói thầu ACV chậm tiến độ đe dọa khai thác sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo gói thầu 4.8 của ACV tại sân bay Long Thành chậm tiến độ, thiếu hụt lao động, gây nguy cơ trì hoãn khai thác.

Minh Quân - Hà Anh
#Chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành #Tác động của thiếu lao động trong dự án #Kế hoạch khai thác sân bay bị đe dọa #Tiến độ và quản lý gói thầu ACV #Ảnh hưởng đến phát triển giao thông hàng không

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