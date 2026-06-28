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[VIDEO] Hiếu PC: Điện thoại không nghe lén để hiển thị quảng cáo

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[VIDEO] Hiếu PC: Điện thoại không nghe lén để hiển thị quảng cáo

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu khẳng định không có bằng chứng điện thoại nghe lén để hiển thị quảng cáo, chủ yếu dựa trên dữ liệu cá nhân.

Minh Quân - Hà Anh
#An ninh mạng và quyền riêng tư #Nguyên nhân hiển thị quảng cáo #Chuyên gia Ngô Minh Hiếu #Vấn đề nghe lén điện thoại #Dữ liệu trình duyệt và hiển thị video

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