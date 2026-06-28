[VIDEO] Mã độc "Cáo bạc" đánh cắp dữ liệu doanh nghiệp, gây thiệt hại triệu USD

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Golden Gate, Viettel Post và ngân hàng giảm nhân sự kỷ lục 2025
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc triệt phá đường dây phát tán mã độc Cáo bạc tại Cát Lâm và Sơn Đông, gây thiệt hại hơn 10 triệu nhân dân tệ, 42 nghi phạm bị bắt.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận điện tử từ ngày 14/6 để chấm dứt xung đột qua mạng, lễ ký chính thức dự kiến tại Thụy Sĩ ngày 19/6.
Hệ sinh thái Bkav đối mặt nhiều khó khăn với nợ nần, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội và trái phiếu quá hạn gần 180 tỷ đồng.
Ngày 12/6, SpaceX IPO trên Nasdaq, vốn hóa vượt 2.000 tỷ USD, nhưng các cảnh báo về rủi ro bong bóng vẫn đang hiện hữu.
Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi doanh nghiệp giảm hơn 166.000 tỷ đồng trong quý I, trong khi người dân tăng gửi tiết kiệm gần 226.000 tỷ, khiến thanh khoản ngân hàng chịu áp lực lớn.
Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz để duy trì hòa bình và an ninh khu vực.
Giá cả hàng loạt dịch vụ tại TP HCM từ ăn uống, xe công nghệ Grab, be đến giặt sấy đồng loạt tăng. Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định đây là xu hướng khó tránh khi CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.
Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc triệt phá đường dây phát tán mã độc Cáo bạc tại Cát Lâm và Sơn Đông, gây thiệt hại hơn 10 triệu nhân dân tệ, 42 nghi phạm bị bắt.
Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15-6 do các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin, kiểm soát sim rác theo Thông tư 08.
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 do xung đột Mỹ-Iran kéo dài, khiến eo biển Hormuz tê liệt và chuỗi cung ứng đứt gãy.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận điện tử từ ngày 14/6 để chấm dứt xung đột qua mạng, lễ ký chính thức dự kiến tại Thụy Sĩ ngày 19/6.
Hệ sinh thái Bkav đối mặt nhiều khó khăn với nợ nần, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội và trái phiếu quá hạn gần 180 tỷ đồng.
Ngày 12/6, SpaceX IPO trên Nasdaq, vốn hóa vượt 2.000 tỷ USD, nhưng các cảnh báo về rủi ro bong bóng vẫn đang hiện hữu.
Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi doanh nghiệp giảm hơn 166.000 tỷ đồng trong quý I, trong khi người dân tăng gửi tiết kiệm gần 226.000 tỷ, khiến thanh khoản ngân hàng chịu áp lực lớn.
Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz để duy trì hòa bình và an ninh khu vực.
Giá cả hàng loạt dịch vụ tại TP HCM từ ăn uống, xe công nghệ Grab, be đến giặt sấy đồng loạt tăng. Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định đây là xu hướng khó tránh khi CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.
Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15-6 do các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin, kiểm soát sim rác theo Thông tư 08.
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 do xung đột Mỹ-Iran kéo dài, khiến eo biển Hormuz tê liệt và chuỗi cung ứng đứt gãy.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng do các vụ bắt giữ lãnh đạo.
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