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[VIDEO] Mã độc "Cáo bạc" đánh cắp dữ liệu doanh nghiệp, gây thiệt hại triệu USD

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[VIDEO] Mã độc "Cáo bạc" đánh cắp dữ liệu doanh nghiệp, gây thiệt hại triệu USD

Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc triệt phá đường dây phát tán mã độc Cáo bạc tại Cát Lâm và Sơn Đông, gây thiệt hại hơn 10 triệu nhân dân tệ, 42 nghi phạm bị bắt.

Minh Quân - Hà Anh
#Mã độc Cáo bạc và tấn công dữ liệu #Triệt phá đường dây phát tán mã độc #Tác động của mã độc đối với doanh nghiệp #Hậu quả thiệt hại tài chính do mã độc #Hoạt động an ninh mạng Trung Quốc

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