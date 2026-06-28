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[VIDEO] Chi tiền mua bạn đồng hành: Nền kinh tế tỷ USD từ cô đơn

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[VIDEO] Chi tiền mua bạn đồng hành: Nền kinh tế tỷ USD từ cô đơn

Người Trung Quốc chi 7,4 tỷ USD thuê người đồng hành, tạo nên ngành công nghiệp mới. Startup Robopoet phát triển thú cưng AI Fuzozo, dịch vụ đồng hành leo núi Thái Sơn hút khách.

Minh Quân - Hà Anh
#Nền kinh tế đồng hành AI #Ngành công nghiệp thú cưng số #Chi tiêu cho bạn đồng hành #Startup Robopoet và Fuzozo #Dịch vụ đồng hành trực tuyến

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