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[VIDEO] Giới giàu Trung Quốc đối mặt với lệnh giữ tiền và cơn khát đầu tư quốc tế

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[VIDEO] Giới giàu Trung Quốc đối mặt với lệnh giữ tiền và cơn khát đầu tư quốc tế

Dòng tiền giới giàu Trung Quốc đổ ra nước ngoài năm 2025 đạt 807 tỷ USD, buộc Bắc Kinh siết kiểm soát qua các công ty môi giới Hong Kong và Singapore.

Minh Quân - Hà Anh
#Dòng tiền giới giàu Trung Quốc #Chính sách kiểm soát đầu tư #Rút tiền ra nước ngoài #Ảnh hưởng đến thị trường quốc tế #Tác động của quy định mới

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