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[VIDEO] ACV thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận giảm sâu

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[VIDEO] ACV thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận giảm sâu

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng do các vụ bắt giữ lãnh đạo.

Minh Quân - Hà Anh
#Vi phạm tinh vi trong quản lý #Lợi nhuận giảm sâu của ACV #Bê bối lãnh đạo hàng không Việt Nam #Chính sách kiểm soát và giám sát doanh nghiệp #Ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty

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