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[VIDEO] Việt Nam đặt mục tiêu 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến 2030

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[VIDEO] Việt Nam đặt mục tiêu 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến 2030

Chính phủ Việt Nam hướng tới có 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến năm 2030, nhấn mạnh nhân lực và đầu tư nghiên cứu.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển doanh nghiệp công nghệ tỷ USD #Mục tiêu công nghệ Việt Nam đến 2030 #Chính sách và chiến lược công nghiệp công nghệ #Đầu tư nghiên cứu và nhân lực công nghệ cao #Tiêu chuẩn và tiêu chí doanh nghiệp công nghệ

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